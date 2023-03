Rohan au Louvre, lo spin-off dedicato al personaggio di Rohan Kishibe avrà una live action, come già accennato in un nostro scorso articolo, e successivamente all’annuncio non era ancora arrivato nulla di succoso a proposito di questo progetto.

Con l’avvento della nona parte della storia intitolata The JOJOLands, la fama di Araki e del franchise è tornata a crescere e come già sapete anche in questa nuova avventura è comparso il personaggio di Rohan, forse ancora oggi uno dei più noti del franchise, nonché tra i più apprezzati.

Rohan au Louvre, così come leggiamo su Comic Book ha anche una data di uscita ufficiale in Giappone (fissata per maggio) e proprio per questo la produzione ha deciso di pubblicare alcuni scatti dal set, donando così un’idea su cosa il pubblico andrà a visionare una volta entrato in sala.

Rohan ha recentemente fatto notizia grazie alla sua apparizione nella nona parte della serie JoJo’s Bizarre Adventure, The JOJOLands, ponendosi come un obiettivo verso i protagonisti della medesima, ovvero Jodio e Dragona. La fama di questo personaggio è cresciuto nel corso del tempo, anche se quest’ultima è dovuta proprio al personaggio in se.

Il suo stand Heaven’s Door insieme al suo carisma, scritto brillantemente dall’autore Hiroiko Araki, ha consentito al personaggio di crescere sempre di più tra il pubblico, portando l’autore ha creare diversi spin-off dedicati al medesimo, come ad esempio “Rohan al Louvre”.

Rohan au Louvre: arrivano novità dal film live action

Come accennato questo lungometraggio è previsto in Giappone per il 26 maggio, mentre al momento non abbiamo ancora una diffusione mondiale.

Allo stesso tempo, così come accaduto con i live action di Full Metal Alchemist, probabilmente Netflix potrebbe caricare il film sulla sua piattaforma streaming poco dopo la sua uscita, visti anche i diritti esclusivi della serie animata dedicata all’opera creata da Araki.

Rammentandovi che al momento JOJOLands è al secondo capitolo, vi chiediamo cosa ne pensate di queste prime foto ufficiali, che confermano ancora una volta quando sia complesso gestire un live action tratto da anime e manga.

Fonte Comic Book – Twitter JOL