JOJOLands: Araki aveva già anticipato il ritorno di un personaggio “cult”

JOJOLands ha mostrato al pubblico il secondo capitolo di questa attesissima serie, che a quanto pare ha mostrato fin da subito uno dei personaggi più amati del franchise creato dal maestro Araki.

La serie ambientata nelle isole tropicali ha ammaliato il pubblico fin dal primo capitolo, portando alla ristampa la rivista in cui il manga è serializzato. Questo la dice lunga sul successo della nona serie di Jojo. Se non volete spoiler ovviamente non continuate con l’articolo.

Il secondo capitolo ha mostrato uno dei personaggi più amati della quarta serie, Kishibe Rohan, il mangaka ricco, famoso e talentuoso che ha accompagnato Jotaro, Josuke e altri in “Diamond is Unbreakable”. Ma come interagisce questo personaggio con i protagonisti di JOJOLands? Il motivo è presto detto.

Jodio e Dragona hanno come obiettivo quello di diventare ricchi, e per farlo cominciano una missione volta a rapinare un ricco turista giapponese approdato sull’isola appunto, ed è facile capire che parliamo di Rohan. Il pubblico si è sorpreso di questa scelta anche se Araki in un certo senso lo aveva già anticipato.

Tramite Comic Book e il profilo Twitter @Saitamagoated possiamo leggere alcune dichiarazioni di Araki che avrebbero anticipato l’arrivo del personaggio in questa nuova ed entusiasmante serie:

“Mi piacerebbe inserire Rohan Kishibe all’interno delle prossime storie. Amerei farlo viaggiare in lungo e in largo, facendogli visitare posti maestosi come le Americhe appunto.” Su due piedi era complesso ricordarsi di questa intervista fatta nel dicembre del 2022, ma allo stesso tempo la conferma della sua presenza in JOJOLands è qui.

In Dec 2022, Araki stated in an interview that he’d like to draw a story where Rohan travels to a place he’s never been before, like the Americas.

March 2023, Rohan is introduced in THE JOJOLands taking place in Hawaii, the United States of America. pic.twitter.com/mIUSU0LoOi

