JOJOLands svela il ritorno inaspettato di un personaggio di rilievo

Le bizzarre avventure di JoJo è di recente tornato con la nona parte del manga intitolata JOJOLands. Una delle caratteristiche iconiche della serie di Hirohiko Araki è rappresentata proprio dai personaggi. Dopo la conclusione di Stone Ocean, il franchise dell’anime ha iniziato a esplorare un universo alternativo, con nuovi personaggi e versioni alternative dei classici.

Ora che il secondo capitolo di JOJOLands è uscito, i fan sono rimasti sbalorditi dal ritorno di un personaggio importante e amato della serie. Per di più ha mantenuto lo stesso design con il quale tutti i fan l’hanno conosciuto negli archi precedenti.

Il capitolo 2 di JOJOLands presenta Jodio, Dragona, Paco e il loro nuovo alleato, l'”uomo degli hot dog” noto come Usagi Alohaoe. Giungono alle Hawaii per iniziare la loro missione che consiste nel sottrarre un diamante piuttosto grande. Ma di chi è questo diamante?

Prima di proseguire e rispondere alla domanda, ci teniamo a precisare che il presente articolo contiene alcune anticipazioni. Dunque l’ideale per coloro non interessati a scoprire le novità anzitempo, sarebbe non proseguire ulteriormente.

Il secondo capitolo rivela che il proprietario di questo diamante è piuttosto conosciuto. Il primo capitolo inizia con Jodio che battibecca con la polizia, fino ad arrivare a usare il suo Stand noto come November Rain.

Mentre Jodio si prepara dopo aver visto il proprietario del diamante, si scopre che questo altri non è che Kishibe Rohan, il mangaka che ha debuttato per la prima volta in Diamond Is Unbreakable e che avrebbe ricevuto la serie spin-off su di lui incentrata, Così parlò Kishibe Rohan. Il possessore di November Rain rimane assolutamente sorpreso nello scoprire che si tratta di Rohan. Come ogni lettore appassionato avrebbe reagito, Jodio esclama: “So chi è! È famoso. Ho alcuni suoi libri a casa. Vedo sempre il suo anime online. Quel mangaka! Il il nome del bersaglio è Kishibe Rohan.”

Questo colpo di scena aggiunge alcune domande. Infatti poiché si presumeva che JOJOLands si svolgesse nello stesso universo di altri personaggi come Steel Ball Run e JoJolion. È possibile che Kishibe Rohan abbia lo stesso aspetto e la stessa professione in entrambi gli universi, tuttavia i fan hanno iniziato a chiedersi cosa possa significare l’aggiunta del mangaka nel secondo capitolo. Rohan finirà per unirsi a Jodio e Dragona nella loro missione come un personaggio secondario? Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

