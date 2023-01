JoJo: cosi parlo Rohan Kishibe annuncia un film live-action

La serie live-action ispirata a Così parlò Rohan Kishibe, lo spin-off di Hirohiko Araki tratto dal manga de Le bizzarre avventure di JoJo, riceverà un film live-action il 26 maggio. Oggi riportiamo con entusiasmo che il film si intitolerà Rohan al Louvre e sarà basato sull’omonima storia manga di Araki.

Il cast e lo staff della serie live-action torneranno per il film. Questo annuncio arriva con la pubblicazione di un primo trailer che è possibile guardare in cima al presente articolo.

La regia del film torna ad essere affidata a Kazutaka Watanabe, mentre ad occuparsi della sceneggiatura ci sarà ancora una volta lo storico sceneggiatore dell’anime Yasuko Kobayashi. Anche Naruyoshi Kikuchi, che ha lavorato anche a Mobile Suit Gundam Thunderbolt, tornerà a comporre la musica.

Riguardo il design dei personaggi, Isao Tsuge, già noto per aver dato il suo contributo a L’Attacco dei Giganti, tornerà a occuparsene. Naoko Saitō, Keisuke Tsuchihashi e Sangkeun Han sono i coordinatori della produzione.

L’attore che interpreta Rohan, Takahashi, afferma che questo film può anche essere considerato il “nono episodio” della serie. Ha anche rivelato che stanno attualmente girando in Francia, dopo aver terminato le scene in Giappone insieme ai due episodi più recenti.

In un primo momento doveva essere un soggetto originale, ma poi Araki decise di farne uno spin-off con protagonista Rohan Kishibe, personaggio di Diamond is Unbreakable. In totale presenta nove capitoli autoconclusivi raccolti in due volumi.

Riguardo l’adattamento anime, ricordiamo la pubblicazione di un OVA di quattro episodi che corrispondono ai capitoli 3, 2, 1 e 9. Il primo, annunciato nel 2016 e pubblicato un anno dopo, era solo disponibile per chi acquistava la serie completa in Blu-ray di Diamond is Unbreakable.

Un secondo episodio, annunciato nel 2018 è arrivato in bundle con il secondo volume lo stesso anno.

Gli altri due episodi invece hanno debuttato in Giappone nel 2019 e distribuiti poi in DVD e Blu-ray nel 2020. L’anno successivo sono arrivati anche su Netflix, doppiati in italiano.

Le vicende ruotano attorno a Rohan, un giovane mangaka. Questo incontra una bellissima giovane donna misteriosa con una storia drammatica. Vedendolo disegnare, gli racconta di un dipinto maledetto di 200 anni realizzato con l’inchiostro più nero, proveniente da un albero di 1000 anni Il dipinto nel frattempo era stato salvaguardato da un curatore del Louvre. Rohan dimentica questa storia ma dieci anni dopo, visitando Parigi, coglie l’occasione per cercare il dipinto.

