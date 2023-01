Dragon Ball è un IP molto importante nel mondo, specie in territorio giapponese, e con l’avvicinarsi dei 40 anni del manga di Toriyama, Shueisha di certo non poteva esimersi nel creare qualcosa di particolare per una delle sue opere più note e redditizie che nel corso del tempo hanno elevato il nome della stessa rivista insieme a tante altre storie.

Per l’occasione, come ben sapete la casa editrice sta commissionando a vari artisti la realizzazione di una copertina di Dragon Ball rivisitata nel loro stile, così da donare al pubblico una visione diversa di questo capolavoro ormai senza tempo. Dopo numerosi talenti oggi è toccato a Hideaki Sorachi, la mente dietro quel capolavoro di Gintama.

Dragon Ball Super Gallery avrà un nuovo talento e l’hype per la sua versione di certo è alto, specie se consideriamo la sua fama cresciuta a dismisura nel corso degli anni grazie a una delle serie più amate di sempre dal pubblico appassionato di manga e anime.

Stando al Comic Book l’artista pubblicherà la copertina rivisitata durante il mese prossimo e di certo possiamo aspettarci qualcosa di grande a tal proposito. Sarà bello vedere come Sorachi disegnerà Dragon Ball, uno dei manga più importanti e rilevanti di sempre.

Dragon Ball: quale sarà il tributo dell’autore di Gintama?

Ovviamente come accennato in precedenza, Sorachi non è il primo magaka a cui è stata commissionata una cover di Dragon Ball, anche perché l’iniziativa è un progetto iniziato nel 2021, per arrivare in tempo per festeggiare i 40 anni del manga.

Come è facilmente intuibile Shueisha vuole creare un progetto molto interessante volto a mostrare al pubblico la visione e l’interpretazione di altri artisti del mondo di Dragon Ball, offrendo anche la possibilità in un certo senso, di pensare a come fosse il noto shonen se fosse stato disegnato e scritto da altri mangaka.

Il bello di questa trovata è che molti di questi artisti sono molto lontani dallo stile di Toriyama, quindi anche per questo ci troviamo di fronte un’iniziativa molto ma molto interessante. Uno dei primi però, se ben ricordate è stato l’autore di Naruto Masashi Kishimoto a creare la prima copertina rivisitata.

