Studio Pierrot aprirà un nuovo studio di animazione chiamato Pierrot Films

Lo studio di animazione giapponese Pierrot è sicuramente tra i più conosciuti in tutto il mondo. Fondato nel mese di maggio del 1979 da Yuji Nunokawa, Pierrot da allora si è contraddistinto per aver gestito e realizzato alcune delle serie anime più importanti del settore. Da Naruto, Bleach e Black Clover, Pierrot non ha certo bisogno di presentazioni. Ma pare che ci siano importanti novità per lo studio, dato che un nuovo aggiornamento ha svelato che Pierrot aprirà un nuovo studio sulla falsa riga di diretti competitor come MAPPA.

La rivelazione arriva da Yoshihiko Tominaga, un produttore veterano del settore. Recentemente, il dirigente della Pierrot ha parlato con Men’s Non-No dell’azienda e dei prossimi obiettivi. E alla fine Tominaga ha confermato che Pierrot sta aprendo una filiale chiamata Pierrot Films. Di seguito riportiamo la dichiarazione ufficiale di Yoshihiko Tominaga:

“Questo studio lavorerà su progetti anime basati su manga per adulti e su opere originali. La nostra prossima stagione di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, dovrebbe essere una produzione Pierrot Films“, ha condiviso il produttore. “Penso che questo sia un titolo rivolto a coloro che hanno visto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen, quindi spero che potremo fornire animazioni e storie di alta qualità in un breve periodo di tempo, aumentando al contempo la potenza del marchio dello studio“.

Naturalmente, questo aggiornamento ha catturato l’attenzione di tutti i fan delle serie anime prodotte da Studio Pierrot. L’azienda giapponese ha molti progetti anime al suo attivo, ma in questo momento la programmazione della trasmissione è diminuita drasticamente rispetto al passato. Bleach: La Guerra dei Mille Anni è una delle serie più grandi dello studio di animazione e ci sono altri titoli di spessore come Kingdom che sostengono il brand.

Tuttavia, non bisogna dimenticare altre serie come Black Clover e Boruto, al momento entrambi in pausa. Da questa novità non c’è dubbio sul fatto che Pierrot voglia cercare di espandere i propri orizzonti. Se Pierrot Films riuscirà a diversificare il catalogo di produzione della società, lo studio si troverà in una posizione decisamente migliore.

Fonte – Comicbook