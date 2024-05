One Piece: il manga mette in pericolo un personaggio

Il manga di One Piece si trova adesso nel mezzo del caos totale con l’Arco di Egghead, e il nuovo capitolo pare stia preparando un altro grande combattimento per Nico Robin, dopo che viene bersagliata pericolosamente da uno dei cinque Astri di Saggezza. One Piece ha visto l’Arco attualmente in corso diventare incandescente mentre i Cinque Astri hanno fatto la loro mossa e hanno iniziato a scatenare tutti i loro poteri demoniaci per essere sicuri che il messaggio di Vegapunk non raggiungesse il resto del mondo. Ma in tutto questo caos, un altro dei loro obiettivi principali ha attirato la loro attenzione.

Gli ultimi capitoli di One Piece hanno visto Rufy e i Cappelli di Paglia cercare di fuggire dal laboratorio dell’isola del futuro, ritrovandosi tutti insieme sulla Frontier Dome. Ma è chiaramente un’impresa visto che i Cinque Anziani sono scesi in campo ed entrati in azione sfruttando la vera natura demoniaca dei loro poteri. Mentre Saturn si fa strada per raggiungere la Cupola della Frontiera dove si trovano i Cappelli di Paglia, vede e riconosce Robin, la quale è ora di nuovo in pericolo dato che è l’ultima sopravvissuta alla strage di Ohara.

One Piece ha precedentemente stabilito che i Cinque Anziani stanno cercando Robin proprio perché probabilmente è l’unica in grado di decodificare i Poneglyph finali. E per questo rappresenta uno dei pezzi più importanti dell’intero puzzle del mondo di One Piece. Con i Cinque Astri che cercano anche di eliminare Vegapunk in seguito alle indagini segrete che ha condotto sul mistero legato al Secolo del Grande Vuoto, Robin finisce per riconoscere la voce di Saturn come quella che ha ucciso la gente di Ohara tanti anni fa.

Il capitolo 1113 di One Piece riunisce i due per un’improvvisa e breve riunione dato che Saturn la vede subito. Nami se ne accorge immediatamente e grida che ai Cappelli di Paglia di dover proteggere Robin, e quindi lei, Chopper, Usopp e Brook intervengono per fermare l’assalto di Saturn con ogni mezzo necessario. Robin verrà coinvolta in tutto il caos, ma i Cappelli di Paglia sicuramente non lasceranno che accada qualcosa alla loro compagna di viaggio.

Fonte – Comicbook