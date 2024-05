La saga di One Piece è sempre stata caratterizzata da una profondità narrativa sorprendente e l’ultimo capitolo pubblicato su Shonen Jump ha aggiunto un’altra dimensione di complessità alla trama. È stato Vegapunk, il rinomato scienziato a svelare una verità sconvolgente sul destino del mondo stesso.

Secondo le sue rivelazioni, una grande inondazione minaccia di sommergere intere terre, mettendo a rischio l’intero pianeta. Questo annuncio ha riportato l’attenzione dei fan su Fishman Island, un luogo che ha assunto un’importanza cruciale nella saga di One Piece.

La storia di Fishman Island ha introdotto Noah, una gigantesca nave dall’aspetto di un’arca, la cui leggenda risale al Secolo del Vuoto. Si dice che Joy Boy abbia promesso di portare Noah in superficie per cambiare il destino dell’umanità con l’aiuto di Poseidone, ma il piano non è mai stato realizzato.

L’arca è stata quindi lasciata agli Uomini-Pesce in attesa del giorno in cui un altro avrebbe portato a termine la missione di Joy Boy. Con l’attuale ascesa di Luffy, grazie al suo sviluppo del Gear 5th, sembra sempre più probabile che il giovane pirata possa essere il prescelto destinato a guidare Noah in un momento cruciale. La nave, con il suo enorme potenziale, potrebbe essere fondamentale per la salvezza dell’umanità in caso di inondazione imminente.

In sintesi, la serie One Piece continua a dimostrare la sua complessità e la sua capacità di intrecciare trame intriganti che coinvolgono non solo i suoi protagonisti, ma anche il destino stesso del mondo. L’arco narrativo di Fishman Island e la sua nave leggendaria, Noah, stanno assumendo un ruolo sempre più significativo, e i fan non vedono l’ora di vedere come si svilupperanno gli eventi e quale sarà il ruolo Luffy in questa profezia epica. Se per caso ti sei perso l’introduzione di Noah durante la saga di Fishman Island, è il momento perfetto per rivedere questi capitoli e prepararti per l’avvincente conclusione di One Piece.

