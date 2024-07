Bleach TYBW: nuovo trailer e finestra di uscita della terza parte dell’anime

Bleach: La Guerra dei Mille Anni si sta preparando a tornare sugli schermi con la terza parte della serie anime entro la fine dell’anno, e nello specifico ora tutti i fan potranno finalmente scoprire la finestra di uscita per la terza parte. Sarà intitolata “Il Conflitto” e il suo annuncio risale esattamente dopo la fine del secondo ciclo di episodi trasmessi l’anno scorso. La terza parte quindi riporterà i fan agli scontri tra i Soul Reapers e Sternritter. Anche se sembrava che la lotta contro Yhwach fosse finita, in realtà è appena iniziata. `

La terza parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni – Il Conflitto, darà il via alla seconda metà delle quattro parti pianificate per la serie televisiva in questione. Questa adatta infatti l’arco finale del manga di Tite Kubo. Sebbene fosse in lavorazione un’uscita entro la fine dell’anno, ora si scopre finalmente, durante l’Anime Expo 2024, che i nuovi episodi saranno finalmente presentati a partire da ottobre 2024 in Giappone, prima di raggiungere il resto del mondo. Sfortunatamente, una data di rilascio più concreta deve ancora essere rivelata.

È stato confermato che La Guerra dei Mille Anni – Il Conflitto è in lavorazione dopo la fine del secondo ciclo di episodi, e l’uscita è attualmente prevista per ottobre 2024. Tutti gli appassionati della serie che vorranno restare aggiornati su tutto quello che è successo nelle due parti precedenti, è possibile trovarle in streaming su Disney+ nei territori internazionali sia sottotitolati che doppiati in italiano.

Quest’anno l’Anime Expo ha anche annunciato il nuovo videogioco basato sulla serie, ossia Rebirth of Souls. Sarà presto disponibile per console e PC. La serie shonen scritta e disegnata da Kubo segue le avventure del giovane Ichigo Kurosaki. Parliamo del protagonista che riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

