Bleach: Thousand-Year Blood War, il secondo cour arriva in simulcast su Disney+ successivamente all’annuncio ufficiale dell’inizio della seconda parte dell’anime in territorio nipponico.

Da come avete letto anche dal nostro ultimo articolo, il secondo cour ha una data ufficiale di uscita fissata per l’8 luglio, pubblicata e confermata insieme a una key visual e a un trailer mozzafiato.

Come leggiamo su ANN Bleach: Thousand-Year Blood War sarà trasmessa in anteprima negli Stati Uniti su Hulu, in America Latina su Star+ e in altri paesi selezionati a livello internazionale su Disney+ l’8 luglio alle 10:30 EDT.

L’anime sarà disponibile con sottotitoli in inglese, spagnolo latinoamericano, portoghese brasiliano, francese, tedesco e italiano (anche se non confermato questo indizio conduce al fatto che la serie arriverà in simulcast anche in terra nostrana, nonostante non abbiamo ancora conferma ndr).

Abbiamo anche le voci aggiunte per questa seconda fase:

Aoi Yūki nel ruolo di Liltotto

Tsuyoshi Koyama nel ruolo di Gerald

Sōichiro Hoshi nel ruolo di Nianzol

Nao Tōyama: Giselle

Tomohisa Taguchi (Twin Star Exorcists, Kino’s Journey – The Beautiful World, Akudama Drive) sostituisce Noriyuki Abe alla regia dell’anime presso lo Studio Pierrot. Masashi Kudo torna come character designer e Shiro SAGISU torna a comporre le musiche.

Il cast giapponese dello show include anche membri del cast che non sono apparsi nell’anime, ma che riprendono i loro ruoli dal gioco Bleach: Brave Souls. Il nuovo trailer è possibile visionarlo anche con i sottotitoli in italiano:

Se non lo sapevate questo anime trasporta sul piccolo schermo la parte finale del manga di Tite Kubo, al momento mai adattata in maniera animata. Quest’ultimo avrà dei combattimenti aggiuntivi e allo stesso tempo sarà anche suddiviso in quattro parti intervallate da alcuni mesi. Cosa ne pensate della prima parte?

