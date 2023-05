Bleach: La Guerra dei Mille Anni: la seconda parte debutterà l’8 luglio!

Bleach è una delle serie shonen più amate e seguite e l’anno scorso ha entusiasmato tutti i fan con l’annuncio del ritorno sul piccolo schermo con l’adattamento dell’arco de La Guerra dei Mille Anni. Con il presente articolo siamo felici di riportare che la seconda parte dell’anime di Bleach sarà presentata a livello internazionale su Disney+ l’8 luglio. Quindi vuol dire che giovedì 8 luglio tutti i fan italiani della serie potranno guardare la seconda parte di Bleach su Disney+.

L’anime sarà disponibile con sottotitoli in inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese, tedesco e italiano. L’annuncio arriva con un nuovo trailer che abbiamo condiviso in cima al presente articolo. Inoltre ci saranno anche nuovi doppiatori che doppieranno altri personaggi che compariranno nella seconda parte. Di seguito ne riportiamo un breve elenco:

Aoi Yuki darà la sua voce a Liltotto ;

; Tsuyoshi Koyama interpreterà Gerald ;

; Sōichiro Hoshi doppierà Nianzol ;

; Nao Toyama nel ruolo di Giselle

Per quanto riguarda l’opening, questa sarà suonata dalla rock band di tre membri w.o.d. e sarà intitolata “STARS”. Questa è la prima volta che w.o.d. contribuisce a una sigla per un anime. Il famoso mangaka Tite Kubo ha confessato che lui stesso è un fan della band, anche se questo non è stato il fattore che ha determinato la scelta della canzone.

L’annuncio che l’ultimo arco narrativo del manga avrebbe ricevuto un progetto anime risale a marzo 2020. Infatti è accaduto durante il live streaming di Weekly Shōnen Jump e il progetto per i 20 anni di Bleach e la presentazione di un nuovo progetto di Tite Kubo. Successivamente, a novembre 2020, è stato annunciato che il progetto anime sarebbe stato una serie televisiva.

La serie è diretta da Tomohisa Taguchi e sarà suddivisa in quattro parti e con pause intermedie. La prima parte de La Guerra dei Mille Anni è composta da 13 episodi e si è conclusa a dicembre dello stesso anno. Oggi quindi possiamo finalmente riportare la data di uscita ufficiale della seconda parte, prevista per l’8 luglio e sarà sottotitolata “La Separazione“.

Fonte – Anime News Network