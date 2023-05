One Piece: qual è il rapporto tra Tite Kubo ed Eiichiro Oda?

One Piece è attualmente il manga Shonen più chiacchierato insieme a titoli come Chainsaw Man e questo anche perché al momento si trova nella sua fase conclusiva. Ma il manga di Oda, essendo in corso da più di 20 anni, ha segnato intere generazioni e continua a farlo a distanza di anni riscuotendo punteggi altissimi che lo posizionano sempre nelle posizioni più altre.

Il mondo dei manga è caratterizzato da un’altissima concorrenza e il fatto che Oda sia riuscito, e riesca tutt’ora, a rimanere sul pezzo riassume il livello di quest’opera. Tuttavia da questa concorrenza possono nascere amicizie o forme di rispetto, come quelle tra Oda e Masashi Kishimoto o altre situazioni meno amichevoli.

Infatti pare che il magaka di Bleach, Tite Kubo, abbia una considerazione contrastante rispetto a quella che Oda ha con Kishimoto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2021): Tite Kubo publicly announced on the radio, "I hate Oda". But his whole words didn't sound particularly rude to me. I don't dislike him for having the audacity to make such a statement. Kubo has good drawing and storytelling skills. Let's have a drink together.😊 pic.twitter.com/3lcJZcRDHG — sandman (@sandman_AP) May 6, 2023

Eiichiro Oda infatti nel 2021 aveva confessato che Tite Kubo aveva pubblicamente detto di odiarlo. Da questa fonte non è chiaro se il mangaka di Bleach intendesse queste parole serialmente o con un tono scherzoso/ironico. Tuttavia per Oda queste parole non sono state particolarmente scortesi.

Anzi il fatto che Kubo abbia dichiarato con una certa audacia e pubblicamente quello che sente verso Oda, non lo porta a disprezzarlo. Al contrario il magaka di One Piece confessa di apprezzare molto lo stile dei disegni di Kubo come anche le abilità nello storytelling.

Alla fine sarebbe felice di prendere qualcosa da bere con lui, dimostrando ulteriormente che non c’è nulla di tossico nel loro rapporto. Molto probabilmente non c’è un vero e proprio rapporto, ma è comunque un punto questo, che suscita dispiacere.

Stiamo infatti parlando di due manga che con Naruto hanno dominato le classifiche della rivista Weekly Shonen Jump piazzandosi sempre nei primi tre posti.

Il manga di Kubo si è concluso diverso tempo fa, ma l’anno scorso è tornato sul piccolo schermo con l’adattamento La Guerra dei Mille Anni e quest’anno è atteso il ritorno della seconda parte.