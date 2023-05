Naruto: Kishimoto non voleva disegnare l’arco degli esami dei Chunin

Da quando Naruto ha debuttato sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump, sono passati diversi anni. Ma il suo arrivo e la sua lunga serializzazione durata 15 anni, ha fatto in modo da rendere il ninja biondo una delle icone più importanti di sempre.

Con il protagonista principale, Naruto, dai suoi primi giorni all’Accademia fino al raggiungimento del suo sogno ambizioso di diventare Hokage, ogni aspetto del suo lungo viaggio si stampato nella mentre dei fan indelebilmente.

Probabilmente uno dei primi momenti che ha mostrato di pasta fosse fatto, è il momento degli esami dei Chunin. Per molti fan, questa è una delle fasi preferite del manga, e in origine non ci sarebbe dovuta essere. Infatti con il presente articolo riportiamo che Kishimoto inizialmente non era così entusiasta di disegnare questo arco narrativo.

In effetti, si scopre che Masashi Kishimoto è stato quasi costretto a realizzarlo. Durante un’intervista con Kobayashi, il mangaka ha confermato che il suo ritmo originale per Naruto doveva essere più lento, ma il suo editor lo ha sollecitato ad andare più spedito, facendogli quindi alzare il ritmo per l’arco dell’Esame dei Chunin.

Kishimoto non ha mai avuto intenzione di concentrarsi sulla classe di Naruto in modo generale. Voleva focalizzarsi su ogni singola squadra ninja fin dall’inizio, con ogni gruppo composto da quattro membri. Tuttavia, dopo averne discusso con il suo editor, quest’ultimo disse a Kishimoto che “non ci sarebbe stato tempo per uno sviluppo così lento“.

Shonen Jump si aspetta una narrazione vivace, quindi il mangaka doveva trattare tutti i suoi personaggi ninja contemporaneamente, indipendentemente dal loro villaggio.

Naturalmente, è così che l’editor di Kishimoto ha suggerito di realizzare un torneo. Il mangaka non era d’accordo, infatti gli disse che realizzare un arco del genere lo avrebbe stremato. Ma l’editor insistette lo stesso. Ed ecco come l’arco dell’Esame dei Chunin è nato, contro la volontà del mangaka che spesso dice che gli sarebbe piaciuto restare fedele al suo piano originale.

Ovviamente, alla luce di queste dichiarazioni per i fan di Naruto è impossibile immaginare la serie senza questo arco. Il torneo ha presentato tutte le squadre di Konoha insieme a molti Jonin. Questo arco, con la presenza dei ninja del villaggio del suono ha spinto Naruto di un livello significativo. I combattimenti tra il protagonista e Neji e Gaara sono ora considerati leggendari e iconici.

