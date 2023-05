Naruto: Kishimoto rivela l’origine dell’iconica espressione “dattebayo”

Naruto è senza dubbi uno dei manga Shonen più iconici di sempre e il ninja biondo è diventato famoso e amato in tutto il mondo. Tutto questo successo non se l’aspettava di certo il mangaka, Masashi Kishimoto, il quale non poteva di certo prevedere quanto sarebbe diventato grande il suo eroe.

Nonostante il manga si sia concluso, ci sono ancora alcuni elementi iconici di Naruto destinati a diventare intramontabili. Uno di questi è la tipica espressione che Naruto esclama molto spesso, ossia il tipico “Dattebayo!”.

Se c’è una cosa che tutti i fan della serie riconoscerebbero senza dubitare, è proprio quella particolare espressione che il figlio di Minato e Kushina pronuncia quasi sempre.

Naruto Uzumaki, infatti, ama concludere i suoi discorsi profondi o esuberanti dicendo “dattebayo“, in inglese adattato come “belive It!” (credici!).

A quanto pare, si tratta di un’aggiunta non prevista da Kishimoto, quindi i fan possono smettere di pensare tanto al vero significato di questa espressione.

Durante un’intervista con Kobayashi alcuni anni fa, Kishimoto ha svelato l’origine di “dattebayo“. Quando gli è stato chiesto come ha inventato la frase, il mangaka ha detto che voleva che il suo protagonista avesse un buffo “tic verbale” che lo distinguesse dagli altri personaggi.

Questa espressione sembra qualcosa che direbbe una persona anziana. Naturalmente, Kishimoto dice di non averci riflettuto troppo, ma il motivo di questa sua creazione ha molto senso.

Naruto ha trascorso molto tempo con il Terzo Hokage, ascoltando quindi gli abitanti più anziani del villaggio. Quindi si capisce perché questa espressione è tipica del suo modo di esprimersi. I bambini della sua età l’avrebbero trovato strano, ma per Naruto probabilmente no, dato che stava solo ripetendo ciò che sentiva per strada da orfano. Ma dopo aver dato prova di sé a tutto il Villaggio, la frase “dattebayo” è diventata un autentico grido di battaglia anche tra i fan.

Dopo la conclusione del manga di Kishimoto, il magaka sta lavorando come supervisore al suo sequel, Boruto. Recentemente abbiamo però riportato una pausa di quattro mesi per l’organizzazione del nuovo arco.

