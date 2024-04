Tra le uscite manga Star Comics del 23 aprile 2024 troviamo tanti nuovi titoli come Shibatarian (anche in edizione variant), Shenze, Leviathan (già uscito in cofanetto la scorsa settimana) e gli euro-manga Diablomachia e The Secret of Scarecrow. Inoltre torna anche il primo volume di A Sign of Affection con una nuovissima Anime Variant e arriva anche il nuovo numero di My Hero Academia, anche in Limited Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 23 aprile 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 23 aprile 2024

A SIGN OF AFFECTION n. 1

ANIME VARIANT

AMICI VARIANT n.288

di suu Morishita

€ 6,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Star Comics presenta, in collaborazione con Crunchyroll, il primo volume di A SIGN OF AFFECTION in una speciale sovraccoperta a tema anime! Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di una delle serie più amate della stagione!

AULA ALLA DERIVA n. 3

UMEZZ COLLECTIONN n.19

di Kazuo Umezz

€ 17,00

IL GRANDE CAPOLAVORO DEL MAESTRO DELL’HORROR GIAPPONESE!

Uno spaventoso mostro insettoide è penetrato all’interno della scuola e ha fatto numerose vittime tra gli studenti. Per vendicare la morte di Ikegaki e tutti gli altri, Sho organizza una spedizione punitiva all’esterno della scuola… Ma cosa li attende nel tetro mondo oltre le mura della scuola?

DIABLOMACHIA n. 1

EURO n.2

di Da Hosoi

€ 6,90

UNISCITI ALL’AVVENTURA! DOPO IL SUCCESSO IN FRANCIA, ARRIVA IN ITALIA IL MANGA EUROPEO FIRMATO DAL TALENTUOSO DA HOSOI!

I demoni non sono tutti uguali e Neve lo sa bene! La missione dell’incantatore, infatti, è quella di portare sulla Terra i demoni benevoli, che per questa natura “anomala” vengono discriminati nella loro terra d’origine, l’Inferno. Questo, ovviamente, non è ben visto dagli altri demoni, che desiderano schiacciare Neve e i suoi amici. Il ragazzo deve combattere con tutte le sue forze, ma non sa che dietro a questa lotta si nasconde più di quanto immagina… Uno shonen a regola d’arte ad opera di Da Hosoi, autore di origini italiane che ha perfezionato la sua formazione in Giappone!

LET’S HAIKYU!? n. 6

TARGET n.148

di Haruichi Furudate,Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

La finale del torneo della prefettura vedrà il Karasuno scontrarsi con lo Shiratorizawa! Riusciranno Hinata e gli altri a sconfiggere con la loro “strana veloce” quello svampito di Ushijima e Tendo, vincendo la partita e qualificandosi così per il torneo nazionale?

LEVIATHAN n. 1

POINT BREAK n.283

di Shiro Kuroi

€ 7,90

IL MANGA CHE HA VISTO LA COLLABORAZIONE DI FRANCIA E GIAPPONE! CHI AVRÀ IL CORAGGIO DI IMBARCARSI IN QUESTO VIAGGIO INFERNALE?

La “Leviathan” è un’enorme nave passeggeri in rovina che vaga negli spazi siderali, una preda ghiotta per razziatori di ogni sorta… Quando un gruppo di questi sciacalli dello spazio si intrufola sulla nave, ritrovano il diario del giovane Ichinose, uno dei passeggeri, che al suo interno riporta la sconvolgente verità su quanto accaduto al momento dell’incidente che ha distrutto la nave… Si apre il sipario su un racconto corale di ambientazione fantascientifica in cui in palio c’è la sopravvivenza!

Arriva dalla Francia il manga fantascientifico di Kuroi Shiro, pubblicato dall’editore Ki-oon e serializzato su “Shonen Jump+”!

MASHLE n. 16

TARGET n.149

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Contro Doom il primogenito, l’ultima barriera che si para davanti a lui, Mash dà mostra dei risultati del suo severo allenamento, che gli ha permesso di trascendere la mera potenza muscolare. Di contro, anche Doom sprigiona i suoi veri poteri! Nel frattempo, incombe l’eclissi che porterà al massimo i poteri di Innocent Zero…

MY HERO ACADEMIA n. 39

DRAGON n.310

di Kohei Horikoshi

€ 5,20

PLUS ULTRA!!!

Nell’infuriare della battaglia, un padre sarà costretto a fare definitivamente i conti con quel figlio da cui aveva distolto lo sguardo, mentre una ragazza cercherà disperatamente di confrontarsi con “un’amica” alla quale è stato proibito di essere se stessa in nome di una supposta normalità… La guerra tra Heroes e Villain si avvicina alle fase finale, là dove ogni conflitto troverà la sua drammatica risoluzione…

MY HERO ACADEMIA n. 39

LIMITED EDITION

DRAGON LIMITED n.310

di Kohei Horikoshi

€ 5,90

PLUS ULTRA!!!

Un’imperdibile edizione speciale del volume 39 di My Hero Academia con una variant cover alternativa disegnata dall’autore della serie Kohei Horikoshi

ONEIRA n. 3

EURO n.3

di Cab,Federica Di Meo

€ 6,90

IL NUOVO MERAVIGLIOSO PROGETTO FIRMATO CAB E FEDERICA DI MEO!

Ora che il cardinale Lemegeton ha rivelato il suo vero volto, lo scontro sembra inevitabile.

Venus e Bastione, messi in trappola, non hanno altra scelta che impegnarsi in una sanguinosa battaglia. Dal canto suo, Arane, in preda al dolore, si lascia trasportare dalla furia della battaglia, ma basterà questo sfogo a rasserenare il suo cuore?

Una terza parte che si consuma tra le fiamme e il sangue!

PROMISE CINDERELLA n. 6

AMICI n.308

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Il nuovo gioco era “esci con me” e, tra le varie possibilità, Hayame ha pescato “spettacolo di fuochi d’artificio”! Il giorno fatidico per l’appuntamento, Issei non riesce a nascondere la propria emozione nel vedere Hayame in yukata. I due stanno passando una bellissima serata, quando si imbattono in Seigo e Kikuno. Come se non bastasse, Seigo e Hayame si ritrovano da soli…! Che reazione susciterà la cosa nel giovane Issei?

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 11

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Continua la saga di Sanpei in Camciatca! Il giovane e intrepido pescatore ascolta appassionatamente il racconto della vita di Kahee Takadaya, l’eccezionale antenato di Yachi il bonzo che mediò tra Giappone e Russia nel XIX secolo, nell’attesa di riprendere le canne da pesca e dare la caccia all’iwana ad anelli. La cascata di Vasilij li attende… ma i nostri patiti della pesca scopriranno amaramente di non essere gli unici sulle tracce di quel pesce leggendario. Riusciranno ad avere la meglio sulla natura selvaggia della Camciatca?

SHENZE n. 1

STAR X JUNDO n.1

di Djade,KRE

€ 9,90

STAR COMICS E JUNDO PRESENTANO IN COLLABORAZIONE L’EDIZIONE CARTACEA DEL SORPRENDENTE WEBCOMIC CINESE DI KRE E DJADE!

Sin da piccolo, Xu Shenze ha sempre fatto lo stesso sogno. Ma con il tempo, l’ombra nera di quel sogno ha preso vita e ha ridotto la vita di Xu Shenze a brandelli. I genitori muoiono all’improvviso in macrabre circostanze, e lui si ritrova circondato da eventi inspiegabili e distrurbanti. Solo e spaventato, sente parlare della “città dei sogni” e decide di recarvisi. Quali terribili verità attendono Xu Shenze nella città considerata tanto “paradiso” quanto “purgatorio” dai propri residenti? Star Comics e Jundo presentano in collaborazione l’edizione cartacea del sorprendente webcomic cinese di KRE e Djade!

SHIBATARIAN n. 1

GHOST n.216

di Katsuya Iwamuro

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE FIN DAL PRIMO CAPITOLO È RIUSCITA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DEI LETTORI DI TUTTO IL MONDO.

Durante la primavera del terzo anno di scuola media, Hajime Sato si imbatte in un compagno di scuola sepolto fino al collo sotto un albero. Il suo nome è Hajime Shibata. Nonostante il buffo incontro, i due diventano presto amici, condividendo, oltre al nome, anche la passione per il cinema. Stranamente, però, a scuola nessuno sembra conoscere Shibata… Un giorno, quest’ultimo propone a Sato di realizzare insieme un film per il Festival della Cultura. Da quel momento, le cose prendono una piega del tutto inaspettata, a dir poco surreale e grottesca…

Arriva finalmente in Italia la serie rivelazione di Katsuya Iwamuro, che fin dal primo capitolo pubblicato su “Shonen Jump+” è riuscita ad attirare l’attenzione dei lettori di tutto il mondo. Una serie imprevedibile, bizzarra e grottesca che vi terrà col fiato sospeso

SHIBATARIAN n. 1

VARIANT COVER EDITION

GHOST VARIANT n.216

di Katsuya Iwamuro

€ 7,90

Il primo volume sarà disponibile anche in una speciale edizione con variant cover, a tiratura limitata.

THE SECRET OF SCARECROW n. 1

EURO n.1

di Gin Zarbo

€ 7,50

SIETE PRONTI A LASCIARVI STREGARE DAI SEGRETI E MISTERI DI SCARECROW?

Un regno lontano è flagellato dalla piaga dei Crow, mostri carnivori che terrorizzano la popolazione. Si racconta che gli unici in grado di opporsi ai Crowsiano i leggendari guerrieri Scarecrow, ma per molti si tratta solo di un mito privo di fondamento. La principessa Engell, tuttavia, è convinta che gli Scarecrow esistono e per amore della sua gente s’incammina in un viaggio per trovarne uno che possa prestare soccorso al suo popolo.

