My Hero Academia: Horikoshi commenta lo storico traguardo del manga

My Hero Academia è sicuramente uno dei manga che meglio rappresenta gli Shonen negli ultimi anni. Infatti dopo anni di pubblicazione, il My Hero Academia ha raggiunto un traguardo di vendite che solo pochi manga avevano raggiunto prima. Questa settimana, i dati hanno confermato che il manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ha raggiunto il traguardo storico di 100 milioni di copie circolanti con soli 40 volumi. E adesso il mangaka stesso ha detto la sua su questo traguardo incredibile.

L’aggiornamento arriva direttamente dal team di My Hero Academia, con Kohei Horikoshi che ha condiviso la sua reazione a questa notizia. In una nota ai fan, ha ringraziato copiosamente i fan per il loro supporto e ha elogiato una serie di mangaka di talento che hanno aperto la strada all’ascesa di My Hero Academia. Di seguito riportiamo le parole precise del mangaka.

“Credo che abbiamo raggiunto questo numero poiché abbiamo la fortuna di vivere in tempi dove c’è già un percorso che percorriamo, tracciato tracciato da tante e importanti serie manga e anime. Oltre a ciò, sono onestamente davvero felice che così tante persone sono state disposte ad impegnarsi nel manga che ho disegnato per così tanto tempo. Grazie mille per il supporto a Deku e ai suoi amici. Spero che anche My Hero Academia sia in grado di espandere un po’ di più questo percorso già lastricato” ha scritto Horikoshi.

Ovviamente, questo momento fondamentale ha portato My Hero Academia sulla bocca di tutti in tutto il mondo. La serie è tra le più grandi tra quelle shonen, sia per il manga che per l’anime. Secondo i dati di vendita, il manga in questione ha venduto 60 milioni di copie in Giappone e 40 milioni a livello globale. Con così tante copie in circolazione, si tratta della decima serie di Weekly Shonen Jump a vendere 100 milioni di copie.

Tutti i capitoli del manga di My Hero Academia sono disponibili su Manga Plus e sull’app Shonen Jump. Per quanto riguarda l’anime, le stagioni dalla prima alla sesta sono disponibili in streaming su Crunchyroll, ma quest’anno la serie tornerà sul piccolo schermo con la settima stagione.

Gli eventi ruotano attorno a Izuku Midoriya che ha sempre sognato di essere un eroe per tutta la sua vita. Si tratta di un obiettivo ambizioso per chiunque, ma particolarmente impegnativo per un ragazzino senza superpoteri. Infatti il mondo disegnato da Horikosy, l’ottanta per cento della popolazione ha una sorta di superpotere chiamato quirk e Izuku ha avuto la sfortuna di nascerne completamente privo.

Fonte – Comicbook