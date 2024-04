Soul Eater: un nuovo dominio anticipa un progetto in arrivo?

Soul Eater è rimasto nel cuore di molti fan e questo perché si tratta senza dubbi di una delle serie soprannaturali più intriganti mai disegnata. Scritto e disegnato dal mangaka Atsushi Ohkubo, la serie conta un fandom molto esteso che chiede da anni un ritorno di Soul Eater. E adesso potrebbero esserci novità interessanti in arrivo in quanto il nuovo dominio del sito web anticipa un progetto speciale su Soul Eater.

Il tutto è emerso in Giappone quando gli utenti hanno notato che un nuovo dominio era disponibile online. Il sito web non conduce in nessuna landing page al momento, ma grazie al titolo è facile scoprire cosa bolle in pentola. Esiste un nuovo sito con la dicitura “souleater-exhibition”, che precede il 20° anniversario del manga.

Il manga shonen di Soul Eater ha infatti debuttato su Monthly Shonen Gangan a maggio del 2004. Mancano solo pochi mesi al grande anniversario di Soul Eater e pare che la modalità di festeggiamento scelta sia proprio quella di una mostra d’arte. Bisognerà attendere maggiori informazioni sull’evento, ma sembra che la serie sia pronta a tornare sotto i riflettori.

Naturalmente, i fan della serie vorrebbero qualcosa di più di una mostra. Per anni, il fandom ha desiderato un reboot dell’anime. Il manga si è concluso nel 2013 con un finale degno di nota, ma l’anime di Soul Eater si è concluso con un finale controverso. È atteso un reboot dell’anime che segua il manga di Ohkubo dall’inizio alla fine.

Gli eventi del manga in questione ruotano agli studenti della Shinigami buki Shokunin Senmon (Shibunsen), una scuola professionale per meister e le loro buki (Armi demoniache che hanno forma umana ). La scuola è stata creata dal Dio della morte che ha anche la funzione di preside. Ogni Meister ha un compagno con cui combatte. Lo scopo finale della scuola è mantenere la pace e impedire che sorga un nuovo Kishin, ossia un meister demoniaco che ha quasi fatto sprofindare il mondo nel caos. Per questa ragione gli studenti della scuola raccolgono le uova di kishin, che sono le anime umane malvage.

Assorbite 99 anime più quella di una strega, la buki diventa un arma potente che può essere usata dallo Shinigami. Ovviamente per far in modo che gli studenti siano in grado di affrontare tale compito, Meister e buki frequentano la scuola e le lezioni supplementari.

Fonte – Comicbook