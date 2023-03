Atsushi Okubo collaborerà con Yoko Taro per un nuovo anime

L’anime Japan, l’evento annuale dell’industria dell’animazione giapponese si sta per avvicinare e nel presente articolo riportiamo un aggiornamento sul famoso Atsushi Okubo. Infatti il mangaka noto per Fire Force e Soul Eater sarebbe coinvolto in un nuovo progetto anime in collaborazione con Yoko Taro, colui che ha diretto Nier Automata. Questi due personaggi importanti si sono quindi riuniti per annunciare il loro anime originale. L’annuncio di questo nuovo anime originale è accompagnato dal suo primo trailer.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider kamierabi_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, l’anime si chiamerà Kamierabi: God App, ed il suo debutto è previsto è previsto per il periodo di autunno di quest’anno. Il trailer è breve, ma si può già distinguere lo stile di Ohkubo. È difficile confondere l’interpretazione di questo mangaka sui personaggi, come ad esempio i denti appuntiti.

Kamierabi è un anime originale, con Yoko Taro che ha realizzato la storia. Hiroyuki Seshita supervisionerà l’anime come regista, mentre la composizione della serie sarà curata da Jin. Al di là del suo staff principale, finora non ci sono molti dettagli su Kamierabi. Tuttavia questo primo trailer conferma che l’animazione sarà sviluppata in Computer Grafica. Nel trailer l’ambientazione è prevalentemente scolastica e non accade nulla fino a un colpo di scena alla fine. Pare che i protagonisti studenti dovranno affrontare una minaccia nella loro scuola.

Come si può immaginare, i fan di Okhubo sono ansiosi di saperne di più, come tutti gli appassionati che amano la serie Nier, che non si lasceranno sfuggire questo nuovo progetto di Yoko Taro. L’autore e sceneggiatore ha lavorato per anni in questo ambito facendosi conoscere con la serie di videogiochi action RPG. Tuttavia di recente ha iniziato a lavorare agli anime. Infatti è lo sceneggiatore dell’anime di Nier Automata, che ha ricevuto ottime recensioni nonostante una serie di interruzioni.

Riguardo, invece, Ohkubo, il mangaka non ha bisogno di presentazioni. Meglio conosciuto per aver scritto e disegnato Soul Eater e Fire Force, ora è pronto a tornare al lavoro con Kamierabi.

Fonte – Comicbook