Tra le uscite DC targate Panini del 23 marzo 2023 continua la saga evento Crisi Oscura sulle Terre Infinite, che ridefinirà radicalmente il multiverso DC. Inoltre tornano due cicli fondamentali di Aquaman, quello di Peter David e quello di Geoff Johns, ed esce in edizione DC Black Label Complete Collection la pluripremiata opera di Cliff Chiang Catwoman: Città Solitaria.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 23 marzo 2023.

Le uscite DC Panini del 23 marzo 2023

Superman 46

5,00 €

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #10/12

L’ascesa, capitolo finale!

Superman contro l’esercito metaumano di Henry Bendix!

Una minaccia da Lex Luthor, un consiglio da Batman!

Bentornato, Krypto!

Crisi Oscura sulle Terre Infinite 3

DC Crossover 26

6,00 €

Contiene: Dark Crisis on Infinite Earths (2022) #2, Dark Crisis: Young Justice (2022) #2

Continua Crisi Oscura sulle Terre Infinite, l’imperdibile ed emozionante saga di Joshua Williamson (Justice League Incarnate) che sta rivoluzionando gli equilibri fra gli eroi DC!

Il mondo sta ancora piangendo la scomparsa della Justice League, ma non c’è tempo per rimuginare: Deathstroke ha ordito un attentato e le conseguenze potrebbero essere devastanti!

Riusciranno Nightwing e Jon Kent a dare ai supereroi più inesperti il supporto di cui hanno bisogno?

Infine, Cassandra Sandsmark protagonista di un’avventura della Young Justice disegnata da Laura Braga!

8,00 €

Contiene: Dark Crisis on Infinite Earths (2022) #2, Dark Crisis: Young Justice (2022) #2

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 6

Batman/Superman 33

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #6

Il Grayson volante che volò attraverso il tempo!

Se Batman e Superman usciranno vittoriosi dalla battaglia contro il Diavolo Nezha (ed è un “se” molto grosso) dovranno affrontare una questione non da poco…

…che fine ha fatto Robin dopo che è scomparso nel flusso temporale?

A Dick potrebbe non essere andata malissimo… e i Migliori del Mondo dovranno essere creativi per riuscire a riportarlo a casa!

Aquaman di Peter David 1

DC Library

33,00 €

Contiene: Aquaman: Time & Tide (1993) #1/4, Aquaman (1994) #0/8

Inizia qui il viaggio che ha trasformato Arthur Curry nell’iconico supereroe noto come Aquaman!

Dalle sue prime nuotate fino al trono di Atlantide e oltre!

Lo scontro con il terribile Cariddi, la tragica perdita della sua mano, fino alla rivelazione più inaspettata!

Il primo volume di un ciclo di storie entrato a far parte della storia dei comics. Testi di Peter David (Supergirl) e disegni di Kirk Jarvinen, Martin Egeland e Jim Calafiore!

Catwoman 4

Le Cose che Ami

DC Evergreen

31,00 €

Contiene: Catwoman (2001) #38/49

Lo sceneggiatore Will Pfeifer prende le redini della serie della Felina Fatale dopo l’amatissimo ciclo di Ed Brubaker!

A Gotham City è guerra tra gang e l’identità segreta di Catwoman non è mai stata così a rischio!

Selina Kyle dovrà difendere il proprio quartiere dalle mire di un nuovo gruppo di supercriminali!

Disegni di Paul Gulacy, Scott Morse e Pete Woods!

Catwoman: Città Solitaria

DC Black Label Complete Collection

39,00 €

Contiene: Catwoman: Lonely City (2021) #1/4

Lo straordinario fumettista Cliff Chiang (Wonder Woman) dedica una storia alla più famosa ladra di Gotham City!

In una notte di tanti anni fa sono morti Batman, Nightwing, Joker e Jim Gordon…

Selina Kyle è stata arrestata, e ora i crimini in costume sono solo un lontano ricordo grazie al rigore del sindaco Harvey Dent.

Ma cosa succederà quando Catwoman deciderà di tornare in azione per scoprire il grande segreto che si cela nella Bat-caverna?

Aquaman di Geoff Johns

DC Omnibus

80,00 €

Contiene: Aquaman (2011) #1/19, #21/25, #23.1, #23.2, Justice League (2011) #15/17

Arthur Curry non è solo un membro della Justice League, ma è anche il legittimo erede al trono di Atlantide.

Per quale motivo ha rinunciato al titolo? E basterà il suo distacco a impedire una guerra tra il mondo sottomarino e quello di superficie?

Per la prima volta in un unico volume, la serie di Geoff Johns e Ivan Reis che ha rilanciato la mitologia di Aquaman!

Le storie che hanno ispirato i film di Aquaman con Jason Momoa!

Il Quarto Mondo di John Byrne

DC Omnibus

80,00 €

Contiene: New Gods (1995) #12/15, Jack Kirby’s Fourth World (1997) #1/20, Genesis (1997) #1/4, New Year’s Evil: Darkseid (1998) #1, New Gods: Secret Files & Origins (1998) #1

Negli anni 90 il leggendario John Byrne realizzò la sua visione unica del Quarto Mondo di Jack Kirby cominciando con la distruzione dei mondi gemelli di Nuova Genesi e Apokolips!

Solo Metron riesce a sopravvivere per viaggiare sulla Terra e cercare di salvare il futuro dei Nuovi Dei!

I Forever People e Lightray fanno il loro ritorno!

Intanto gli eroi della Terra stanno perdendo i loro poteri a causa…

Batman Illustrato da Neal Adams 3

DC Absolute

45,00 €

Contiene: Batman (1940) #232, #234, #237, #243/245, #251, #255, Book and Record Set (1973) #PR-27, Book and Record Set (1973) #PR-30

Il volume che completa la raccolta delle acclamate storie di Neal Adams con protagonista il Cavaliere Oscuro!

Con la partecipazione di Due Facce, Joker e l’introduzione di Ra’s Al Ghul!

Completano il volume due racconti speciali realizzati da Adams per la Peter Pan Records!

Batman Magazine 2

5,90 €

Contiene: Il super Bat-ciclo!