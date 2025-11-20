I Fantastici 4 Gli Inizi: fantastici anche in home video?

Eagle Pictures chiude l’autunno con un’uscita home video “super “che chiude anche il 2025 del Marvel Cinematic Universe. Disponibile infatti I Fantastici 4 Gli inizi di Matt Shakman, nei formati DVD, Blu-ray, 4K (BD 4K + BD HD) e in una speciale Steelbook 4K (BD 4K + BD HD).

Le edizioni Blu-ray e 4K contengono tantissimi contenuti extra, tra cui immagini di backstage, interviste, gag reel, scene eliminate e commenti audio del regista. La versione Steelbook inoltre include 5 esclusive card da collezione.

I Fantastici 4 Gli Inizi: il film

Sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ‘60, la Prima Famiglia Marvel è alle prese con una sfida difficile. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da una divinità spaziale e dal suo enigmatico Araldo.

Con un cast stellare composto da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, il reboot segna l’inizio di una nuova era per i Fantastici 4: un mix di spettacolarità visiva, emozione e azione cosmica. L’MCU accoglie la sua prima famiglia di supereroi con un’avventura epica tra azione e legami familiari. Sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) devono affrontare una minaccia cosmica: Galactus e Silver Surfer, interpretati da Ralph Ineson e Julia Garner.

Un viaggio attraverso il cosmo, alla scoperta del cuore, dell’umorismo e dei legami familiari che li rendono davvero fantastici. Conciliare la vita familiare con il loro ruolo da eroi è solo una delle sfide che i Fantastici 4 devono affrontare, ma lo fanno insieme, come una famiglia. Il loro più grande potere è il legame che li unisce, che trascina il pubblico in una storia che celebra la connessione, il coraggio e il cuore. La Prima Famiglia Marvel è alle prese con una sfida difficile: devono difendere la Terra da una divinità spaziale e dal suo enigmatico Araldo.

La colonna sonora originale del film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi (qui la nostra recensione), con musiche originali del compositore Michael Giacchino, vincitore di Academy Award, Emmy e Grammy, è disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e altre piattaforme digitali.