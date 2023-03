Attack on Titan: i fan scoprono dettagli importanti sulla forma di Eren

Attack on Titan è un caposaldo dell’animazione nipponica e proprio per questo il pubblico intorno ad esso è sempre più vasto e appassionato, quindi senza manco a dirlo questa prima parte del gran finale era davvero molto attesa.

Dopo la visione di quest’ultima il pubblico ha avuto l’occasione di scoprire nuovi dettagli sulla forma di Eren, ovvero quella del Titano Fondatore, dove il protagonista ha anche acquisito la capacità di controllo su tutti i Giganti, scatenando così la massacrante e drammatica “Marcia dei Colossali”.

Da come possiamo leggere su CB l’aggiornamento in questione proviene da Reddit, dove l’utente Elfdemon1 ha discusso di una determinata sequenza che ha raccontato un dettaglio inedito sulla forma attuale del protagonista della storia. (la citazione non ha a che fare con la forma attuale di Eren, ma si dedica a quella passata ndr).

Entrando nel dettaglio l’episodio 88 di Attack on Titan presenta un’inquadratura ravvicinata di un uccello, o meglio un gabbiano appollaiato dietro Armine e Annie mentre sono in viaggio sulla nave. L’uccello sbatte le palpebre e analizzando il movimento percepiamo il terzo occhio, o anche detto “occhio dell’aquila”.

Se ben ricordate Eren nella sua forma da Gigante ha sempre sbattuto le palpebre per via del suo terzo occhio capace di prevedere il futuro. All’epoca i fan non era consapevoli di questa sua capacità, quindi hanno sempre pensato fossero dei semplici occhi brillanti, e nulla di più.

Attack on Titan: i fan scoprono dettagli importanti sulla forma di Eren

Gli uccelli in Attack on Titan hanno sempre voluto dimostrare un segno di libertà, e visto che il medesimo è il sogno di Eren l’allegoria all’interno della scena descritta è presto detta.

Se non lo sapevate il possesso di una terza palpebra (altrimenti detta membrana nittitante) è comune nei predatori. Dagli uccelli ai gatti e agli orsi polari, queste terze palpebre permettono ai loro proprietari di proteggere gli occhi e di mantenere la vista per la caccia.

Ma da come abbiamo già detto il tutto è stata una bellissima citazione alle prime stagioni di AoT, che hanno ammaliato il pubblico durante la loro inarrestabile e distruttiva corsa verso il finale appena descritto, un finale al cardiopalma che sicuramente ha ancora molto da narrare e mostrare al suo pubblico.

Fonte Comic Book