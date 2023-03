Attack on Titan è una delle storie più amate dal pubblico e recentemente è stata trasmessa la prima parte di questo gran finale in Giappone, mentre in tutto il mondo è arrivato in simulcast su Crunchyroll il 3 marzo di quest’anno ovviamente.

Parlando della serie e dell’autore a tal proposito di recente è stata condivisa una lettera del mangaka ai fan di Porto Rico, che ha augurato a questi ultimi una celere ripresa successivamente ai danni dell’uragano Fiona. Lo staff dell’autore ha condiviso le parole di quest’ultimo pubblicamente, così come leggiamo su Comic Book:

“Cari amici di Porto Rico sono Hajime Isayama, l’autore di Attack on Titan. Voglio esprimere il mio dispiacere per tutti i danni provocati dall’uragano Fiona, augurandovi una pronta ripresa e una veloce e repentina guarigione.

Anche la mia città natale, Hita City nella Prefettura di Oita ha sofferto molto per le ripetute piogge torrenziali, comprese quelle che hanno colpito il nord di Kyushu nel 2017. Sono affranto come se il vostro dolore fosse il mio. Resisti, Porto Rico”, si legge nella commovente lettera dell’autore.

Attack on Titan: la commovente lettera di Hajime Isayama alla popolazione portoricana

Per chi non ne fosse a conoscenza il Porto Rico sta ricostruendo tutto successivamente ai danni dell’uragano Fiona scatenatosi nell’autunno del 2022.

La catastrofe si è abbattuta il 18 settembre e dal quel momento sono stati causati ingenti danni alla rete elettrica di tutto il Paese; proprio per questo Hajime Isayama ha deciso di dedicargli il suo supporto morale. Al momento sono stati anche collegati all’uragano 21 morti.

L’affetto e il dolore dell’autore di Attack on Titan è tangibile, anche perché quest’ultimo sa cosa vuol dire vedere in ginocchio la proprio città natale, dato che nel 2017 anche lui ha vissuto una vicenda simile. Infatti la prefettura di Oita nel settembre 2017 è stata devastata dal tifone Talim, che ha registrato e danni per circa 750 milioni di dollari.

Anche per questo motivo l’autore ha deciso di omaggiare e avvicinare il Paese sconvolto dall’uragano, per donare anche un supporto morale al suo pubblico che si è avvicinato alle sue storie.

