Top 10 in Giappone per l'anime MAPPA

Attack on Titan: la prima parte del finale è uno dei 10 programmi più visti in Giappone

A quanto pare la prima parte del finale di Attack on Titan si è posizionata violentemente nei 10 programmi più visti di sempre in territorio giapponese, mostrando a tutto il mondo tutto il lavoro di MAPPA e Isayama nel creare un mondo drammatico, violento e anche unico, capace di accomunare tutti.

Questo finale è molto atteso dal pubblico, specie da quello nipponico e come dimostrano gli ultimi dati riguardanti gli ascolti riportati da Comic Book questa prima parte del finale di AOT si è posizionata tra i 10 programmi più visti di sempre all’interno del Paese del Sol Levante.

L’aggiornamento arriva direttamente da lì, tramite le ultime statistiche di Video Research. Sono stati quindi pubblicati i dati delle famiglie della regione di Kanto e da come risulta, Attack on Titan si è piazzato nella lista dei dieci programmi più seguiti quando è andato in onda il ritorno della quarta stagione.

Come se non bastasse è anche l’unico programma ad essere presente nella lista ad essere trasmesso di notte, quindi questa la dice lunga sul valore e il successo di questo prodotto. Stando ai dati Attack on Titan: The Final Season ha ottenuto un rating medio di 2,1, battendo addirittura Pokemon: Master Journeys.

Il rating più alto della classifica visibile su ANN è andato a Sazae-san, mentre Chibi Maruko-chan e Detective Conan hanno completato i primi tre posti. Va sottolineato che Attack on Titan viene trasmesso di notte, e nonostante questo rientra comunque tra i programmi più visti in Giappone.

Questo, così come riporta Comic Book, avviene solamente quando quest’ultimo è un anime altamente apprezzato. Ad esempio, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con la seconda stagione ha fatto numeri pazzeschi: il suo rating più basso è stato infatti del 7,4%.

Anche altre serie come Lupin the 3rd, Chainsaw Man e Spy x Family hanno ottenuto cifre altissime nonostante le fasce orarie successive. Ovviamente è sempre interessante leggere certi dati, ma allo stesso tempo non sono sorprendenti, visto l’amore e la passione del pubblico a proposito della serie MAPPA.

Fonte Comic Book – Anime News Network