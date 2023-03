Attack on Titan: la prima parte del finale è l’episodio più brutale di sempre?

La prima parte del finale di Attack on Titan a quanto pare ha scosso gli animi di molte persone, che hanno apertamente dichiarato che al momento si parla dell’episodio più brutale di sempre all’interno di questa trasposizione animata.

Sicuramente il fatto che Eren ha lanciato sul mondo la Marcia dei Colossali ha scaturito delle situazioni e anche delle scene altamente cruente, oltre che frame drammatici, lacrime, sangue e tutto quello che esiste di brutto a questo mondo; insomma, tutto il male mostrano a piccoli pezzettini nelle scorse puntate, si concentra in questa prima parte dedicata al gran finale.

La qualità raggiunta da MAPPA in questo episodio è davvero impressionante (ecco il motivo per cui abbiamo atteso tutto questo tempo prima di visionare la prima parte del finale ndr), e proprio per questo tutta la violenza estetica e psicologia viene mostrata crudelmente sul piccolo schermo, grazie anche al talento dei doppiatori nipponici.

I marleyani, una volta appreso il loro destino non hanno dato spazio alla ragione: suicidi, fughe, atti incoscienti e insensati hanno preso piede, e anche per questo il pubblico al momento conferma che questa prima parte del finale è una delle cose più raccapriccianti mai viste all’interno di Attack on Titan.

In risposta fortunatamente è arrivato il Reggimento Scout, insieme agli amici di Eren, Mikasa e Armin. I due non riescono a credere alle azioni del loro compagno, ma proprio per questo per fermarlo devono frenare i sentimenti, dando spazio ai loro piani volti a fermare la terribile marcia. Tutto arriva direttamente da Comic Book.

Eren Yeager non da scampo a niente e a nessuno, e non guarda in faccia nemmeno i suoi migliori amici durante questa marcia volta alla distruzione dell’umanità. Avendo mostrato appieno le intenzioni di Eren il pubblico si è trovato di fronte un episodio altamente atroce, classificandolo addirittura il più raccapricciante di tutta la serie.

Voi cosa ne pensate? Trovate anche voi che questa prima parte del finale sia l’episodio più disturbante e brutale di tutta la serie?

Fonte Comic Book