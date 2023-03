Attack on Titan: Eren sarà perdonato per tutto il caos provocato? (SPOILER)

Attack on Titan: The Final Season – Part 3 ha mostrato il vero volto di Eren, sconvolgendo tutto e tutti. La prima parte del finale ha continuato a mostrare gli intenti del protagonista, intento nella drammatica “missione” della “Rambling”, la Marcia dei Colossali.

La preoccupazione per quanto riguarda l’adattamento animato era alta e stando alle prime impressioni MAPPA ha svolto un ottimo lavoro con le animazioni di questo episodio speciale dalla durata di 1 ora. La Marcia è stata l’artefice della morte di milioni di vittime innocenti, insieme al ridimensionamento del Reggimento Scout.

In calce a questo post possiamo leggere nel dettaglio tutte le caratteristiche riguardanti la strage di Eren nel mondo di AOT e senza manco a dirlo i risultati sono davvero massacranti.

Senza ombra di dubbio il numero di atrocità del protagonista/antagonista è molto alto e sotto al post in questione si è anche scatenata una discussione a proposito della sua “missione”.

Infatti gran parte del pubblico evidenzia la violenza di tale gesto, mentre una parte addirittura cerca di giustificare l’obiettivo di Eren volto alla ricostruzione dell’umanità. Insomma, le fazioni sono veramente divise e non tutti sono d’accordo sull’intento della Marcia dei Colossali.

A quanto pare si è ripresentata la questione di Thanos con gli Avengers, dove per ricostruire l’umanità da zero si deve distruggere quella esistente. Quindi sostanzialmente una grossa fetta di pubblico sostiene il protagonista Eren nel suo intento, mentre altri ovviamente evidenziano che il modo per cambiare le cose non passa per la violenza.

Hajime Isayama ha affermato che non è stato facile fare determinate scelte per quanto riguarda il finale, ma col senno di poi l’ha trovata una scelta coraggiosa, così come leggiamo su CB:

“Voglio ringraziare tutti i fan per il sostegno. Quando ho scritto il finale stavo vivendo un momento difficile della mia vita e mi scuso per questo. Molti non sono stati contenti delle mie scelte per quanto riguarda la fine della storia, e la mia salute mentale ha continuato in discesa fino a quanto non ho incontrato il pubblico al NYCC.

lì mi è stato detto che il finale è stato apprezzato, e proprio in quel momento mi sono sentito davvero soddisfatto”. E voi cosa ne pensate della scelta di Eren?

