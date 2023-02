Nier: Automata: svelata la data del ritorno dell’anime!

Tutti gli appassionati di Nier: Automata possono tornare a sorridere in quanto l’anime sta per tornare e oggi abbiamo il piacere di svelare la data del ritorno.

I primi tre episodi del nuovo anime, intitolato Nier: Automata Ver1.1a, che si ispira al videogioco action RPG, sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix, sono usciti seguendo la programmazione. Tuttavia dopo il terzo episodio è improvvisamente arrivata una comunicazione secondo la quale ci sarebbe stato uno slittamento indefinito dall’episodio 4. Il motivo era la diffusione di alcuni casi di positività da COVID-19.

Dunque il tanto atteso e chiacchierato anime di Nier: Automata ha subito un inaspettato contraccolpo qualche settimana fa. Ma ora il peggio è passato infatti oggi possiamo riportare la data di uscita dei nuovi episodi della serie anime.

Successivamente confermato dal creatore del franchise, Yoko Taro, in un messaggio ai fan, Nier: Automata Ver1.1a sta finalmente tornando con nuovi episodi.

L’account Twitter ufficiale dell’anime ha confermato che la serie tornerà in pista con l’episodio 4, sabato 18 febbraio. L’anime era in pausa dal 28 gennaio. Tuttavia possiamo dire che alla fine non si è trattato di una pausa troppo lunga, considerando che per vedere il resto degli episodi, gli appassionati avrebbero dovuto attendere molto di più.

Di seguito riportiamo il contenuto che mostra l’annuncio ufficiale:

Nier: Automata Ver1.1a ora torna sul piccolo schermo, in streaming su Crunchyroll, con nuovi episodi probabilmente fino alla loro conclusione. Ricordiamo che il progeto anime nasce come iniziativa per festeggiare i cinque anni dal rilascio del gioco. Qundi Square Enix ha annunciato l’anime di Nier Automata. Sarà prodotto da Square Enix, in collaborazione con Aniplex e A1-Pictures, che si occuperà delle animazioni.

Le vicende sono ambientate nel 5012, quando un’improvvisa invasione aerea portò l’umanità sull’orlo dell’estinzione. Gli umani sopravvissuti si rifugiano sulla luna per organizzare un contrattacco per riconquistare la Terra. Tuttavia, la guerra raggiunge una situazione di stallo. Dunque l’umanità dispiega una nuova unità di soldati androidi come arma definitiva: YoRHa. Appena inviato sulla Terra 2B si unisce a 9S, dove durante la loro missione, affrontano tanti fenomeni misteriosi.