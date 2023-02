Carnage e Miles Morales si affrontano all’inizio di Summer of Symbiotes

A 30 anni dallo storico crossover Maximum Carnage, Cletus Casady torna protagonista di un crossover ragnesco, ma questa volta incrocerà la strada di Miles Morales, lo Spider-Man di Brooklyn.

La nuova saga Carnage Reigns si dipanerà in sette capitoli, tra le serie Carnage, Miles Morales: Spider-Man, Red Goblin e due speciali, uno introduttivo e l’altro conclusivo, e segnerà l’inizio dell’evento noto come Summer of Symbiotes, l’Estate dei Simbionti.

Si parte a maggio con Carnage Reigns: Alpha, scritto da Alex Paknadel e Cody Ziglar e disegnato da vari artisti tra cui Julius Ohta, e si prosegue sulle pagine di Miles Morales: Spider-Man 6, scritto da Ziglar per i disegni di Federico Vicentini.

Carnage VS. Miles Morales! This May, ‘Carnage’ and ‘Miles Morales: Spider-Man’ cross over in ‘Carnage Reigns’ as the Summer of Symbiotes begins: https://t.co/UZWT2BUTiO pic.twitter.com/LDgPXe4Eqr — Spider-Man (@SpiderMan) February 9, 2023

Nel corso della saga Paknadel sarà anche lo scrittore ospite nella serie Carnage, coinvolta nel crossover con il numero 13 disegnato da Francesco Manna, abituale partner di Ram V sulla serie.

A giugno la vicenda si amplierà anche sulle pagine di Red Goblin, la nuova serie regolare scritta dallo stesso Paknadel, così come su Miles Morales: Spider-Man 7 e Carnage 14 per concludersi quindi in Carnage Reigns: Omega.

Cletus Kasady è tornato e più cattivo che mai. Con la sua anima intrappolata nell’Armatura Extrembionte creata da Tony Stark durante King In Black, Cletus ha i mezzi per scatenare un’incalcolabile quantità di caos e, beh, di carneficina a New York e nell’intero Universo Marvel. Ma come ogni buona invenzione di Tony Stark, l’Extremis che scorre nelle vene simbiotiche di Cletus ha bisogno di energia, e questo significa che Cletus ha fame. Per fortuna c’è lo Spider-Man di Brooklyn a ostacolarlo! Sempre che riesca a sopravvivere al loro primo incontro.

“Carnage Reigns è una storia in stile Davide e Golia che contrappone uno Spider-Man più giovane al mostro più sadico dell’Universo Marvel: Cletus Kasady!”. Paknadel ha spiegato a Bloody Disgusting. “Miles è stato così fuori dalla sua portata solo in poche occasioni, il che è un dono dal punto di vista della narrazione. Mi sono davvero divertito a creare questa storia con Cody Ziglar, e abbiamo sviluppato una stenografia di lavoro davvero divertente e produttiva, e questo divertimento si legge sulle pagine! Sappiamo che questa storia soddisferà i fan di entrambi i personaggi nel loro primo crossover in assoluto!”.