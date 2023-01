Ghost Rider: il ritorno di Danny Ketch e un crossover con Wolverine nel 2023

Gira voce che i Marvel Studios vogliano lanciare uno speciale incentrato su Ghost Rider per l’Halloween Special 2023 su Disney+, dopo il successo di quello dedicato a Licantropus dell’anno scorso.

Di sicuro, dopo qualche tempo in cui era scivolato in secondo piano, il nome di Ghost Rider tornerà a farsi sentire in maniera chiara nel corso del 2023, almeno per quanto riguarda i fumetti.

La serie regolare di Benjamin Percy e Cory Smith infatti prosegue la sua corsa, entrando nel secondo anno di vita e intrecciando le sue trame con quelle di un’altra serie scritta dallo stesso Percy, ovvero Wolverine. Nell’estate 2023 infatti le due serie si intrecceranno nella saga Weapons of Vengeance, che sarà introdotta dallo speciale Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance Alpha 1, disegnato da Geoff Shaw con copertina di Ryan Stegman, che firmerà tutte le cover della saga. Saga che si svilupperà poi sulle pagine di Ghost Rider 17 e Wolverine 36, per poi concludersi in Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance Omega.

Ghost Rider and Wolverine hitch a ride to Hell in @Benjamin_Percy‘s upcoming ‘Weapons of Vengeance’ crossover! 🔥: https://t.co/OhZzu7Pv9Q pic.twitter.com/bgfa6MbIG0 — Marvel Entertainment (@Marvel) January 19, 2023

La storia si svilupperà sia nel presente che nel passato, raccontando anche il primo incontro tra Logan e Johnny Blaze, finora mai narrato.

Passato in primo piano anche in Danny Ketch: Ghost Rider, serie che riaccende i riflettori sull’altro Ghost Rider, che negli ultimi tempi aveva assunto il ruolo di Spirito della Corruzione. Ma se lo status di Danny Ketch nel 2023 non è molto chiaro, dato che sta tornando in scena anche nella serie regolare scritta da Percy, la miniserie Danny Ketch: Ghost Rider ci farà tornare agli anni ‘90, dato che sarà ambientata nel periodo del revival del personaggio e sarà scritta dallo stesso Howard Mackie responsabile di quello strepitoso successo. Ai disegni troveremo invece l’esordiente Daniel Picciotto, mentre le cover saranno firmate da Ben Harvey.

Nonostante Johnny Blaze resti il Ghost Rider originale e più sfruttato dai vari autori Marvel, è indubbio che è stata la versione di Howard Mackie con protagonista Danny Ketch a raggiungere un successo totalmente inaspettato nei primi anni ’90 e a ridefinire sia i poteri che il look del personaggio.