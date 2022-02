Il trailer del rilancio di Ghost Rider

La Marvel ha diffuso un trailer per promuover il rilancio di Ghost Rider, la cui nuova serie firmata da Benjamin Percy e Cory Smith debutta proprio oggi negli Stati Uniti.

Non si evince troppo da questo trailer in termini di trama riguardo questo rilancio, ma Percy promette “il massimo dell’horror stradale”, appoggiandosi alle radici inquietanti di Ghost Rider e abbracciando anche l’idea di aggiungere nuove idee e concetti ai miti storici del personaggio.

Incentrata sul classico Ghost Rider, Johnny Blaze, questa nuova serie apparentemente gli offre una nuova identità civile, dopo che apparentemente è stato sottoposto ad una sorta di lobotomia. Nel nuovo titolo, Johnny è un meccanico che vive in una piccola città con moglie e figli con un oscuro segreto nascosto dentro di lui: lo Spirito della Vendetta.

“Sono un fan dell’horror. Sono cresciuto leggendo Stephen King, guardando John Carpenter e ascoltando i Black Sabbath, e quando si trattava di fumetti, ho sempre cercato prima l’oscuro e il bizzarro, il che significa che ho letto un sacco di cose di Ghost Rider. Quel teschio fiammeggiante. Quella giacca di pelle con le borchie. Quella moto mostruosa che emette nubi di gas di scarico sulfureo. Ancora oggi, la vista del personaggio che arde lungo un’autostrada in piena mi fa battere il cuore come un motore a quattro tempi. Ghost Rider è probabilmente il personaggio dal miglior design, ma indiscutibilmente, il più heavy metal di tutti i fumetti. Sarebbe tosto scrivere questa serie in qualsiasi momento della mia vita, ma il lancio nel 50° anniversario sembra particolarmente (non) sacro. Cory Smith sta spaccando con i disegni e onoreremo il passato bruciando la gomma in un futuro terrificante pieno di mistero, azione ed emozioni intrise di ombre. Preparatevi per il massimo dell’horror stradale”.

Non è chiaro esattamente come Johnny finirà nel suo nuovo status quo, poiché l’ultima volta che lo abbiamo visto, in Savage Avengers, era attivo come Ghost Rider dopo aver ceduto il trono dell’Inferno a Mefisto. Tuttavia, Percy afferma che i fan avranno tutto ciò che amano dell’eroe “più heavy metal” della Marvel.

La precedente serie di Ghost Rider, scritta da Ed Brisson, è stata bruscamente interrotta a causa della pandemia di Covid, con le varie trame che hanno trovato una risoluzione nello speciale King In Black: Ghost Rider.