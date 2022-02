Spider-Smasher, una nuova minaccia per Spider-Man?

Miles Morales: Spider-Man # 38 vedrà l’esordio di un nuovo personaggio dal look e dal nome estremamente minacciosi: Spider-Smasher.

Dal teaser del numero in questione, disegnato da SKAN, notiamo come questa sorta di cyborg dal look post-apocalittico abbia il logo di un ragno sul petto e delle “zampe robotiche”, oltre ad un braccio che consiste in una sorta di arma. Lo slogan si chiede però se si tratti di un amico o di un nemico, e fa riflettere se il nome debba essere letto come “Schiaccia Ragni” oppure come “Ragno schiacciatore“.

Miles Morales: Spider-Man # 37 di aprile è indicato come l’inizio di un’avventura tra le dimensioni, quindi forse questo Spider-Smasher è personaggio che Miles e il suo nuovo alleato Shift incontreranno in questo viaggio nel Multiverso. Le vicende di Miles si sono intrecciate ultimamente con quelle di Ben Reilly e della Beyond Corporation, ma nonostante questo ciclo di storie si concluderà con il ritorno a tempo pieno di Peter Parker in Amazing Spider-Man # 1, potrebbero esserci strascichi più lunghi per Miles, la cui serie è scritta da Saladin Ahmed, una delle menti dello Spider-Trust dietro il ciclo Beyond.

È il primo personaggio chiamato Spider-Smasher nella storia della Marvel Comics, anche se il nome fa tornare in mente i classici nemici di Spidey, gli Spider-Slayers, ovvero gli Ammazzaragni sviluppati da Spencer Smythe e da suo figlio Alistaire. Nella storia di Spider-Man si trova anche uno Smasher (noto anche come Man-Monster), apparso nel 1968 sul primo numero della rivista Spectacular Spider-Man. Smasher ha fatto il suo debutto ed è morto nella sua unica apparizione in quell’episodio, quindi avrebbe almeno una buona ragione per tornare come Spider-Smasher.

Chiunque sia Spider-Smasher, sembra che sia ben equipaggiato, con un fucile al posto del braccio e un paio di pincher robotici come il costume Iron Spider. E gli elementi luminosi della sua maschera sembrano gli occhi di un vero ragno.

Miles Morales: Spider-Man #38 sarà firmato del team regolare della serie, lo scrittore Saladin Ahmed e dell’artista Christopher Allen, e sarà in vendita il 4 maggio.