La nuova serie di Amazing Spider-Man per il 60° anniversario

Come anticipato ieri, ad aprile il ritorno di John Romita Jr. corrisponderà ad un nuovo numero #1. La nuova serie di Amazing Spider-Man celebrarà anche il 60° anniversario della creazione del personaggio, che ha esordito in Amazing Fantasy #15 del 1962. La nuova serie di Spidey sarà scritta da Zeb Wells, già membro dello “Spider-trust” che ha gestito la lunga saga Beyond che ha visto Ben Reilly prendere momentaneamente il posto di Peter Parker.

Sui canali social di Spider-Man è stato rilasciato un misterioso teaser che raffigura uno Spider-Man sconvolto al centro di un cratere, con in mano un congegno a forma di ragno. La frase che accompagna la sequenza recita “Che cosa ha fatto Peter?”

La presentazione della serie indica che Spider-Man si ritrova ai ferri corti con i Fantastici Quattro, con gli Avengers e addirittura anche con Zia May! Dopo questo misterioso incidente, nessuno vuole più avere nulla a che fare con Spider-Man, tranne il Dottor Octopus. Ock è sulle tracce di Spidey e ha in mente qualcosa di terribile per quanto riuscirà a mettergli i tentacoli addosso. Inoltre, Tombstone (Lapide) sta per fare una mossa che ricorderà a tutti perché è uno dei nemici più terrificanti di Spider-Man.

Una prima preview della nuova serie di Amazing Spider-Man mostra un misterioso colloquio tra Peter Parker e Tombstone, insieme all’apparizione di due pittoreschi villain come la Coniglia Bianca e Digger, il Becchino.

Riguardo al suo ritorno sulla serie, John Romita Jr. ha dichiarato:

“[…] Per fortuna, ho anche potuto vedere il più grande artista di Spider-Man, mio ​​padre John, lavorare con il più grande scrittore di Spider Man, Stan Lee, sul più grande personaggio di tutti i tempi. Fortunatamente, dopo essere entrato nell’universo dei fumetti, mi è stata data la possibilità di lavorare su questo fantastico personaggio, Amazing Spider-Man. Ero terrorizzato! Come seguire le orme di mio padre??? Come faccio ad essere all’altezza dei precedenti artisti di Spidey?? Non ne avevo idea, ma ci ho provato e sono stato fortunato. Le run successive furono molto meno terrificanti e diventarono sempre più divertenti. C’è stata una run in particolare che è stata incredibilmente divertente, ma anche incredibilmente importante per me. La storia dell’11 settembre rimarrà con me per tutto la vita. Un punto in comune di tutte le run, è stato quello di lavorare con brillanti scrittori e artisti….. ancora una volta, fortuna!!

Per portare la fortuna a un altro livello: la Marvel mi ha permesso di tornare a lavorare su questo fantastico personaggio e lavorare con un altro brillante scrittore, Zeb Wells! Le storie sono sbalorditive e sto leggendo le sceneggiature con un sorriso e meraviglia… Ma poi mi chiedo come diavolo fare a renderle giustizia!!

Beh, fortunatamente, ho un caro amico e un artista brillante che mi aiuta a farlo. Scott Hanna ed io abbiamo già lavorato su questo personaggio e Scott è ancora un artista brillante che continuerà ad essere brillante, una fortuna per me e per chiunque guardi i disegni.[…]

Un punto in comune qui è quanto sono fortunato a tornare a lavorare sul mio “altro” fratello, Spider-Man, e ad essere tornato con la mia “famiglia” professionale, la Marvel. Grazie gente, lavorerò sodo per rendervi orgoglioso!”