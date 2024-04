I registi di X-Men ’97 svelano le influenze anime della serie Disney+

L’epica saga degli X-Men è risorta, risplendendo nel firmamento Marvel con una nuova luce, grazie al ritorno dei supereroi su Disney+ con X-Men ’97. Questo revival animato attinge ai fasti della storica X-Men: The Animated Series, impreziosendo il leggendario racconto con aggiornamenti di rilievo. Recentemente, due dei registi dello show hanno gettato luce sulle loro ambizioni per X-Men ’97, rivelando le profonde influenze anime che permeano l’intera serie.

In un colloquio esclusivo con ComicBook, Eli Yonemura e Chase Conley hanno condiviso le loro visioni e aspirazioni per X-Men ’97, svelando quanto le opere animate giapponesi abbiano plasmato il loro approccio creativo. Yonemura ha sottolineato come lui e Conley, fin dall’inizio, abbiano concepito il progetto prendendo spunto non solo dalla serie originale, ma anche dall’animazione degli anni Ottanta e Novanta, soffermandosi sulle sfide e le soluzioni creative affrontate dagli animatori dell’epoca.

“Entrambi siamo cresciuti ammirando l’animazione giapponese dell’epoca e Larry [Houston] ha condiviso con noi il desiderio di catturare quell’energia e quell’estetica, nonostante le limitazioni di budget. Guardando al passato, ci siamo ispirati a offrire agli X-Men un trattamento visivo straordinario, sfruttando le risorse messe a disposizione dalla Marvel”.

Conley ha poi aggiunto che Houston, il regista della serie originale, ha contribuito a plasmare l’approccio degli X-Men ’97, condividendo la sua passione per gli anime e il desiderio di esplorare nuove frontiere creative nonostante le restrizioni del passato.

“Parlando con Larry [Houston], abbiamo appreso che condividevamo una visione comune: trasformare gli X-Men attraverso l’obiettivo dell’anime”, ha dichiarato Conley. “Houston aveva sognato di realizzare uno show di X-Men ispirato agli anime, e ora, grazie alla Marvel, abbiamo la possibilità di realizzare quel sogno”.

X-Men ’97, dunque, si presenta come un’imponente fusione di tradizione e innovazione, arricchendo il vasto universo Marvel con la freschezza e l’energia proprie dell’animazione giapponese. Con una narrativa avvincente e uno stile visivo incisivo, la serie sta conquistando il cuore dei fan, confermando che l’influenza degli anime sta dando vita a uno dei capitoli più straordinari nella storia degli X-Men.

