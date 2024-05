Superman Annienta il Klan | Recensione

Tobia Brunello 2024-05-17T08:00:15+02:00 Autori: Gene Luen Yang, Gurihiru Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 12,00 Brossurato a colori 15.1X22.8 – 240 pagine Data di pubblicazione: 01/02/2024

Panini propone nella sua DC Young Adult Collection Superman Annienta il Klan, storia di Gene Luen Yang (già scrittore della serie in continuity) e Gurihiru, originariamente uscita come una miniserie in tre numeri nel 2020 ma che ha conosciuto un grande successo una volta raccolta come graphic novel e diffusa in formato compatto nelle librerie.

La storia riprende un classico ciclo del serial radiofonico di Superman del 1946, “Il Clan della Croce Ardente”, che all’epoca contrappose il supereroe ad una versione fittizia del Ku Klux Klan, e che ebbe una grande rilevanza nel vanificare il tentativo di ricostituzione dell’organizzazione razzista da parte di Samuel Green.

Superman Smashes the klan should really he made into an animated film, frankly it merits a theatrical release pic.twitter.com/UoNEoDzBl3 — D🅰️hz🅰️n (@D4hz4hn) November 29, 2022

Così come nel serial originale, Superman si ritrova a difendere una famiglia cinese, i Lee, che dalla Chinatown periferica si è trasferita nel centro di Metropolis dalle minacce del Klan, mentre intraprende un percorso di scoperta e di accettazione delle sue origini.

“I realized that Superman is the product of two different cultures, just like me.” Superman Smashes the Klan by @geneluenyang, @Gurihiru, and @TheJaniceChiang is on sale in May, and the trailer features a special guest star—Gene himself! pic.twitter.com/uKYIwHYjhR — DC Nation (@thedcnation) April 16, 2020

La vera protagonista della vicenda, a fianco di Superman, è Roberta Lee, la figlia più piccola della famiglia presa di mira dal Klan, che deve affrontare tutte le questioni legate all’integrazione nel nuovo quartiere, assieme al fratello Tommy.

Se da un lato Tommy sembra più simile al padre, desideroso di integrarsi e di essere “assimilato” dalla comunità locale anche a costo di tradire la sua identità e le sue origini, Roberta è decisamente più combattuta, flagellata dalla sua timidezza cronica.

Nobody smashes Superman, kid 💥 Let us know your thoughts on SUPERMAN SMASHES THE KLAN! pic.twitter.com/PuviCfRCeB — DC (@DCOfficial) May 16, 2020

Grazie al tratto delle Gurihiru (nome collettivo delle disegnatrici Chifuyu Sasaki e Naoko Kawano), che ricorda quello di alcuni anime comics, la vicenda non si mai mai troppo cupa o disperata, anche nei momenti più drammatici e violenti, mantenendo un’aura di positività che ben si adatta alle storie di Superman e che aiuta nel trovare il lato positivo di una storia che affonda le sue radici in alcuni dei momenti più bui della storia della società americana.

I’m glad people are so hyped about theatrical DC animated movies. I think Superman: Smashes the Klan would be a perfect entry point. This comic would look so insane in animated form pic.twitter.com/lMQJK7iEXy — ClarkQuill97 (@CQuill97) February 20, 2024

Gene Luen Yang, che firma anche una ricca postfazione in cui racconta la storia del Ku Klux Klan, del serial radiofonico di Superman e della sua stessa famiglia, coglie la palla al balzo per sfruttare all’interno della storia i grandi cambiamenti che all’epoca il serial radiofonico apportò ai poteri di Superman: fu solo in radio infatti che vennero introdotti alcuni elementi tipici dell’Azzurrone, come la capacità di volare (prima compiva solo brandi balzi) la vista a raggi X e quella calorifera o la vulnerabilità alla kriptonite (che fu ideata proprio per la radio).

For my money, this is still the best answer to “Does Clark see himself as human or Kryptonian” we’ve gotten in a Superman comic Superman Smashes the Klan 🔛🔝 pic.twitter.com/M7hT9xzc5H — Ashley (@_Ashtradamus) January 28, 2024

Nella storia, in un parallelo con le vicende della famiglia Lee, Superman esplora le sue origini e capisce che inconsciamente ha sempre limitato i suoi poteri per il desiderio di non apparire troppo diverso dagli esseri umani.

currently reading through Superman Smashes The Klan and it’s like…so freaking good? beyond just a really cool Golden Age tribute, the whole dual immigrant story really tugs at the heartstrings pic.twitter.com/N6L8E5EtXg — Space Cowboy | COMMS OPEN (@BattyWanderer) March 16, 2024

In definitiva, si tratta di una storia che si legge veramente su più livelli, adatta ad un pubblico di tutte le età ma non per questo “semplice”, capace di far riflettere da più punti di vista su temi ancor oggi tristemente attuali, di omaggiare un periodo fondamentale della storia di Superman di cui si è un po’ persa memoria e allo stesso tempo di divertire e appassionare.

