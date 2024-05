Jenny Sparks torna in scena in una mini di Tom King

La DC ha annunciato una nuova miniserie DC Black Label di sei numeri in uscita ad agosto, Jenny Sparks. Lo Spirito del 20° secolo torna per il 21° in questa nuova avventura DC ricca di azione firmata dallo scrittore vincitore del premio Eisner Tom King (Wonder Woman, Supergirl: Woman of Tomorrow, Penguin) e dall’artista Jeff Spokes (WildC.A.T.s, Batman: The Brave and the Bold)!

Creata da Warren Ellis e Tom Raney sulle pagine della serie Wildstorm Stormwatch, Jenny Sparks è stata poi la fondatrice di Authority, il supergruppo proattivo che ha rivoluzionato i comics di inizio millennio e che sarà oggetto di una prossima trasposizione cinematografica dei DC Studios.

Tom King, che peraltro lavora a stretto contatto con il vertice creativo dei DC Studios James Gunn, ha dichiarato:

“Jenny Sparks è una serie epica, emozionante e strabiliante nella tradizione di Strange Adventures, Mister Miracle e The Human Target“. Lo Spirito del XX secolo arriva nel XXI per cercare di salvare cinque uomini e donne presi in ostaggio da un Capitan Atom fuori controllo e dotato di poteri infiniti. Attraverso questa lente, esploreremo la presa del tempo di Jenny sul nostro; come, nonostante tutte le nostre disperate preghiere, i peccati del nostro passato si rifiutano di morire. Con gli stupefacenti disegni di Jeff Spokes (davvero, sono splendidi), Jenny Sparks cerca di stabilire un punto di riferimento nei fumetti di supereroi, per mostrare come i nostri eroi possano illuminare e definire il nostro momento”.

Featuring astonishing art by Jeff Spokes (seriously it’s so damn good), Jenny Sparks seeks to set the bar in superhero comics, to show how our heroes can illuminate and define our moment. pic.twitter.com/pMyqU2mp2L — Tom King (@TomKingTK) May 14, 2024

Ma chi è Jenny Sparks? I lettori delle testate DC WildStorm sapranno che Jenny ha sempre lavorato al di fuori dell’establishment della Justice League per trovare anomalie nella comunità dei supereroi, è abbastanza scaltra da scavare nelle bugie delle persone più potenti del pianeta ed è abbastanza forte da reagire quando questi eroi caduti scoprono chi sta scavando. Può, anche solo per un momento, illuminare le notti più buie. Nella sua nuova serie della DC, Jenny Sparks è lo Spirito del 20° secolo, risorto per il 21°.