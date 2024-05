Gail Simone e Rainbow Rowell sono le prossime Superman Superstars

A partire da luglio si aprirà un nuovo ciclo su Action Comics affidato a due nuove Superman Superstars: Gail Simone e Rainbow Rowell.

Si tratta della terza parte dell’iniziativa annuale Superman Superstars, che prevede distinti archi di tre numeri per ogni autore: dopo l’esordio di Jason Aaron e il crossover House of Brainiac firmato da Joshua Williamson, ora è il turno delle due scrittrici, con Gail Simone che racconterà la storia principale e Rainbow Rowell che firmerà un serial in appendice.

Gail Simone on writing Superman “I love the classic Superman cast, and this story is deliberately meant to echo my all-time favorite Superman time period,We didn’t want to tell a quiet story of Superman in a diner, we wanted to have a massive threat, a war taking place all over… https://t.co/ISuKRLglmj pic.twitter.com/SUVXn9dn0Q — Dcu Updates (@dcuworld) April 17, 2024

Gail Simone farà coppia con l’artista Eddy Barrows per “Superman e la sfida delle stelle”, una storia che torna indietro all’inizio della carriera dell’Uomo d’Acciaio come supereroe e andrà dal numero 1067 di Action Comics di luglio al numero 1069 di settembre, in quello che la DC definisce “un imperdibile racconto epico della forza, dell’arguzia e dell’intraprendenza di Superman”, mentre una potente razza aliena attacca la Terra. La scrittrice, che sarà anche una delle autrici del rilancio degli X-Men per la Marvel, ha dichiarato:

“Adoro il cast classico di Superman, e questa storia vuole deliberatamente riecheggiare il mio periodo preferito di Superman. Non volevamo raccontare una storia tranquilla di Superman in una tavola calda; volevamo una minaccia enorme, una guerra che si svolge in tutto il mondo e in cui solo Superman può proteggere il suo pianeta d’adozione. È un’opera di portata immensa e divertentissima, con uno dei migliori team artistici con cui abbia mai lavorato… Eddy Barrows, Danny Miki e Rex Lokus ai colori!”.

New York Times bestselling author Rainbow Rowell makes her DC debut this July in Action Comics, delivering a story with artist Cian Tormey! Together they’ll take on the most powerful woman in Superman’s life…Lois Lane! pic.twitter.com/Hamz06dujB — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) April 17, 2024

La scrittrice di bestseller Rainbow Rowell (che in precedenza ha sceneggiato Runaways e She-Hulk per la Marvel) e l’artista Cian Tormey, racconteranno invece una storia di appendice incentrata su Lois Lane. Ecco le dichiarazioni della scrittrice:

“Come ex reporter di un quotidiano, ho sempre avuto un debole per le storie del Daily Planet- Adoro il fatto che Clark Kent sia Superman e anche un giornalista che esercita la professione, e che non si tratti solo di una banale storia di fondo. È un aspetto reale del suo carattere. Adoro il fatto che Clark abbia conosciuto Lois in redazione e che lavorino ancora insieme. (È così realistico, lo giuro). Mi piace molto quando le storie d’amore delle serie durano… C’è molta storia da raccontare dopo che due persone si sono dette di sì. Quindi, anche se ero un po’ nervosa all’idea di tuffarmi nell’Universo DC, non ho resistito all’opportunità di scrivere una storia d’amore che fosse anche una storia di redazione e al tempo stesso una storia di supereroi.”