Jujutsu Kaisen: il manga riaccoglie Aoi Todo nel nuovo capitolo

Il manga di Jujutsu Kaisen è tornato con un nuovo capitolo, e i momenti finali hanno ufficialmente riportato un personaggio molto importante nella vita di Yuji al centro dell’azione. Al momento il manga scritto e disegnato da Gege Akutami ha raggiunto un importante punto di svolta nello Shinjuku Showdown in quanto sembrava che Yuji Itadori e gli altri stregoni alleati fossero finalmente capaci di fare dei progressi nella lotta contro Sukuna. Ma quando il capitolo precedente si è concluso, ero chiaro che lo scontro era ben lungi dall’essere finito. Questo perché Sukuna stava per scatenare una delle tecniche più potenti che non aveva ancora utilizzato nel combattimento.

Jujutsu Kaisen ha ripreso esattamente da dove le il capitolo precedente si era concluso, mentre Sukuna era pronto a scatenare la sua Fiamma Divina per la prima volta dall’incidente di Shibuya. L’unica differenza da quell’occasione è che adesso il Re delle Maledizioni è nettamente più forte in quanto gode della sua forma completa. Di conseguenza anche la tecnica è molto più forte. Ma non tutte le speranze sono perse, come rivela l’ultimo capitolo del manga. Infatti Yuji ha ottenuto il tanto necessario sostegno fraterno da Aoi Todo, facendo il suo ritorno.

Il capitolo 259 di Jujutsu Kaisen mostra ai fan la Fiamma Divina di Sukuna che incenerisce praticamente tutto e tutti nelle vicinanze. Persino Choso ne subisce i danni fatali per proteggere Yuji. Sembrava quindi che Yuji fosse ormai completamente solo contro Sukuna, ma ecco che Todo emerge dalle ceneri per sostenere Yuji. Un flashback rivela che Todo ha capito come usare Boogie Woogie nonostante abbia perso la mano a causa di Mahito. E lavorando insieme a Mei Mei, è riuscito a fuggire dal dominio di Sukuna.

Non voleva che Yuji venisse a conoscenza del piano perché anche Sukuna l’avrebbe capito. Quindi Yuji rimane sorpreso nel rivedere Todo. Quest’ultimo ha salvato tanti innocenti dalle Fiamme di Sukuna, ma non è riuscito a fare lo stesso con Choso. Ora Todo giocherà un ruolo importante in quanto sarà l’unico a poter tranquillizzare Yuji, che ha bisogno di sentire un importante sostegno.