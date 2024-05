Mushoku Tensei: annunciata la pausa della seconda stagione anime

La seconda stagione della serie anime di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è tornata con la seconda parte ad aprile di quest’anno. E nonostante la serie si stia preparando per il prossimo arco narrativo, l’anime si prenderà una pausa prima del suo inizio. La seconda stagione di Mushoku Tensei ha raggiunto un nuovo punto di svolta a partire dall’ultimo episodio. Questo infatti ha visto Rudeus rendersi conto che l’attuale piano per aiutare a salvare sua madre Zenith non sta dando i suoi frutti. Dopo aver pensato a significato di lasciare sua moglie e la sua famiglia per partire per questa missione sconosciuta, Rudeus alla fine decide di intraprendere questa nuova missione, con la seconda stagione pronta a questo nuovo intenso arco narrativo.

Da questo punto in poi la seconda stagione di Mushoku Tensei lancerà un arco ricco missioni per il salvataggio di Zenith che inizieranno con il prossimo episodio. Tuttavia i fan devono sapere che l’attesa per questo nuovo episodio sarà un po’ più lunga del previsto. L’ultimo aggiornamento della serie ha rivelato che l’Arco del Labirinto del Teletrasporto inizierà con l’episodio 19. Questo però sarà trasmesso domenica 26 maggio. Quindi la serie anime di Mushoku Tensei si prenderà una pausa per una settimana per via di un programma televisivo speciale.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 16 maggio 2024

L’episodio 19 in questione si intitola “Viaggio nel Deserto” e sarà presentato domenica 26 maggio in Giappone. L’episodio sarà poi reso disponibile in streaming su Crunchyroll subito dopo. Dunque i fan che sono rimasti indietro potranno rimettersi in pari guardando tutti gli episodi delle prime due stagioni della serie.

Mushoku Tensei è una serie di light novel di Rifujin na Magonote che narra le avventure di un uomo senza lavoro e senza speranza. La sua vita però cambia completamente quando si reincarna in un mondo fantastico conservando i suoi ricordi, ma è determinato a vivere la sua nuova vita senza rimpianti. Il protagonista, un neet di 34 anni, invece di svegliarsi come un mago adulto, viene reincarnato in un bambino appena nato.