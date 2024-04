Urusei Yatsura (Lamù): l’anime originale arriva su Crunchyroll

Urusei Yatsura ha recentemente fatto un grande ritorno grazie al reboot della serie prodotto da David Productions per due stagioni. Originariamente creato dalla mangaka Rumiko Takahashi, il franchise ha avuto inizio negli anni ’70 e c’è stato un importante progetto anime che ha contribuito a forgiare il percorso di Lum e della sua compagnia. Ora, se vuoi rivisitare la serie anime originale, la prima trasposizione animata di Urusei Yatsura è arrivata su Crunchyroll e ci sono parecchi episodi da guardare.

Se hai bisogno di un ripasso sull’anime originale che ha dato il via a tutto, Urusei Yatsura ha debuttato sul piccolo schermo nel 1981, continuando fino al 1986. Ironicamente, alcuni colossi dell’anime hanno contribuito a questa prima creazione di Rumiko Takahashi. Lo Studio Pierrot, noto soprattutto per opere come Black Clover, Naruto, Bleach e Yu Yu Hakusho, ha lavorato alle prime due stagioni della serie anime. Dopo il periodo di Pierrot con la serie, è subentrato lo Studio Deen. Deen è famoso per il suo lavoro su opere come The Junji Ito Collection, Konosuba e Fate Stay/Night.

Puoi vedere i primi centonovantauno episodi su Crunchyroll cliccando qui. Se desideri guardare il più recente reboot che è recentemente entrato nella sua seconda stagione, la nuova serie di Urusei Yatsura è disponibile su HIDIVE.

Se non hai mai visto questo anime cult, devi sapere che ha un’aria romantica, ed è basata su un sfortunato ragazzo umano che incontra una bellissima principessa aliena spaziale in questa edizione di grande formato con traduzioni completamente nuove e nuovi design delle copertine.

Nella serie, gli incontri soprannaturali di Ataru Moroboshi con il genere femminile iniziano tutti quando viene scelto per giocare a nascondino con una principessa aliena di nome Lum che invade la Terra sul suo UFO. Ataru ha dieci giorni per toccare le corna di Lum o gli alieni prenderanno il controllo della Terra.

Come si scopre, il gioco del nascondino è solo l’inizio dei problemi di Ataru, poiché continua ad attirare strani incontri con esseri extraterrestri come la bellissima spirito della neve Oyuki e la sexy principessa goblin corvo Kurama.

Pensi che il reboot di Urusei Yatsura durerà quanto la serie anime originale?

