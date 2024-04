The JoJoLands ritorna con un sorprendente cameo di Obama

La saga epica e stravagante de “Le Bizzarre Avventure di JoJo” continua a stupire e a intrattenere i fan di tutto il mondo, consolidando la sua reputazione come una delle serie più iconiche e influenti del panorama dell’animazione e del fumetto. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su “The JoJoLands”, il più recente capitolo di questa saga, che ha fatto parlare di sé grazie a un cameo sorprendente: l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

L’inaspettato incontro avviene nel capitolo 14 di “The JoJoLands”, dove i protagonisti si trovano di fronte a Charming Man, la cui patente di guida rivela il nome del famoso politico. La scelta di inserire Obama come personaggio non è casuale: il documento mostra dettagli accurati sulla sua provenienza dalle Hawaii e sembra attingere a informazioni precedenti apparse online riguardo presunti documenti falsi che mostravano una vita paradisiaca dell’ex presidente nell’arcipelago.

Questo non è il primo cameo di Obama nell’ambito degli anime e dei manga; diversi leader statunitensi hanno fatto la loro comparsa nei media giapponesi, ma Obama sembra essere un favorito ricorrente. Ora, anche “Le Bizzarre Avventure di JoJo” si unisce alla lista, grazie alla creatività del suo autore, Hirohiko Araki.

Per coloro che non sono ancora familiari con “The JoJoLands”, questa serie rappresenta l’ultima aggiunta al franchise di JoJo, iniziata nel 2023 sotto la guida di Araki, seguendo il finale di “Jojolion”. Anche se al momento non esiste una traduzione ufficiale in italiano in Giappone il manga conta già 14 capitoli, offrendo un’avvincente nuova avventura ai fan della serie.

Intrighi, misteri e azione si mescolano in questa nuova storia ambientata nelle Hawaii, dove il giovane Jodio Joestar si trova coinvolto in un intricato mistero legato a un misterioso diamante da 6 milioni di dollari. Con la sua caratteristica creatività e il suo stile distintivo, Araki continua a tenere i lettori sulle spine, offrendo un nuovo capitolo nell’affascinante universo di JoJo.

Fonte Comic Book