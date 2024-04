Berserk: ancora una pausa del manga

Berserk non dà pace ai suoi fan in quanto non riesce ad avere una pubblicazione costante del manga. E questo nonostante l’annuncio di questo mese che rivelava il ritorno del manga con un nuovo capitolo. Infatti il capitolo 376 arriverà in Giappone il 26 aprile, ma per il successivo i fan dovranno tornare ad aspettare. Berserk infatti andrà ancora in pausa il che vuol dire che il mese successivo non ci sarà la pubblicazione del capitolo 377.

Fortunatamente, i fan di Berserk sono consapevoli di questi ritmi irregolari al punto di avervi fatto l’abitudine. Ma solo il fatto di poter continuare a leggere le avventure di Guts rappresenta una fortuna per i fan, visto che dopo la morte del mangaka Kentaro Misura, Young Animal anni fa aveva confermato che Berserk sarebbe tornato.

Al momento le vicende dello spadaccino nero sono molto instabili, visto che Guts si è ritrovato dinanzi a importanti situazioni di vantaggi e svantaggi. Dopo anni di tentativi nel ripristinare la mente di Casca, Guts e i suoi alleati hanno avuto successo grazie ai magici abitanti di Elfhelm. Quasi contemporaneamente alla ripresa della sua sanità mentale, Casca viene rapita da Griffith e dalla sua nuova mostruosa nuovo gruppo. Così, emotivamente distrutto dagli eventi accaduti, Guts non ha avuto molto tempo per piangere o pensare a una strategia per salvare l’amore della sua vita, poiché messo in catene e apparentemente diretto a est con i suoi alleati.

Fortunatamente, l’imminente pausa del manga di Berserk sulla rivista Young Animal non dovrebbe essere lunga. Il capitolo 377 non apparirà nel numero di maggio, ma è possibile che la storia di Guts torni il mese successivo. Kouji Mori e Studio Gaga, dalle recenti interviste, sono chiaramente a lungo termine con Berserk.

Il manga di Berserk potrebbe continuare, ma un adattamento anime per il futuro deve ancora essere confermato. L’ultima volta che i fan della serie anime hanno visto la Banda del Falco sul piccolo schermo è stato con Berserk: Memorial Edition, un progetto che ha preso filmati della trilogia di film del franchise e li ha trasformati in una serie televisiva.

Fonte – Comicbook