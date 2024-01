Berserk: Kouji Mori parla delle difficoltà nell’adattare le note finali di Miura

In seguito alla tragica scomparsa del leggendario mangaka manga Kentaro Miura, molti fan di Berserk sui chiedevano se il manga seinen più famoso e amato di sempre avrebbe ricevuto una continuazione o se la storia di Guts sarebbe rimasta per sempre incompiuta. Fortunatamente, gli amici di Miura, ossia il mangaka Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga hanno deciso coraggiosamente di riprendere gli eventi di Guts dal punto in cui Miura lasciato tutto. Chiaramente Miura e i suoi collaboratori hanno utilizzato gli appunti e le discussioni del Miura per finire la serie. E in una nuova intervista, Mori ha parlato delle difficoltà nell’adattare le note finali di Miura per lavorare sul gran finale di Berserk.

Mori ha ancora una volta parlato della sua amicizia con Kentaro Miura, spiegando nel dettaglio perché sentiva che era necessario continuare la serie dopo la sua scomparsa. Svela che quando aveva circa 35 anni, c’era un tempo in cui era estremamente impegnato. Restava sveglio tutta la notte per decine di giorni all’anno, e spesso finiva in ospedale. Quindi, per scherzo, i due si dicevamo cose del tipo “Se succede qualcosa, puoi continuare“.

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 25 gennaio 2024

E quel momento tragico è arrivato davvero e Mori non pensava che qualcosa del genere sarebbe accaduta davvero. Inizialmente Mori non voleva prendersi questa responsabilità enorme, ma poi ha pensato che Miura gli avrebbe detto, deluso “Cosa c’è che non va in te?“. “Non vedevo davvero l’ora di raccontare a tutti l’episodio finale. Sia Miura che il suo il mentore Shimada, all’epoca direttore della Hakusensha, avevano detto che se lo fai, la società ti sosterrà con tutte le sue forze” dice Mori. Quindi ha ripreso la serializzazione.

Il nuovo scrittore di Berserk coglie quindi l’occasione per accennare a come finirà la serie, sperando che i lettori del manga si entusiasmino della continuazione della storia di Guts e di ciò che resta della Banda del Falco. Mori chiede ai fan di continuare a leggere il manga e assicura che la trama fino all’episodio finale è davvero sorprendente. Ma ci sono ancora molte domande difficili da risolvere e ci sono aree in cui Miura non aveva preso una decisione. Quindi Mori sta lottando ogni giorno per capire se è meglio inserire tutto o meno, collegandolo all’episodio per il quale si sta attualmente concentrando.

Fonte – Comicbook