Marvel Red Band Edition: la versione estesa e senza censure di Blood Hunt

Per la prima volta un fumetto Marvel viene prodotto in due versioni, regolare e diretta ad un pubblico più maturo

In occasione del nuovo crossover incentrato sui vampiri, Blood Hunt, la Marvel lancerà un’inedita iniziativa editoriale, la Red Band Edition.

Ognuno dei cinque numeri di Blood Hunt, scritti da Jed MacKay e disegnati da Pepe Larraz, sarà infatti disponibile in due versioni, quella regolare e appunta la Red Band Edition, che sarà etichettata con un Parental Advisory e confezionata in busta chiusa per evitare che i deboli di cuore ne sperimentino l’intensità.

La Red Band Edition conterrà alcune pagine aggiuntive e dei disegni troppo espliciti per l’edizione normale: Blood Hunt segnerà la prima volta che un’edizione diversa dello stesso fumetto Marvel verrà prodotta per lettori più maturi, come si addice a questa saga intrisa di sangue in cui i vampiri affonderanno ferocemente i loro denti nei vostri eroi preferiti!

Vampires sink their teeth into your favorite heroes. Experience #MarvelComics’ ‘Blood Hunt’ in all its goriest glory with the extended Red Band editions. 🩸 Learn more: https://t.co/XFO7OurRe2 pic.twitter.com/jycLTOjD9x — Marvel Entertainment (@Marvel) January 22, 2024

Blood Hunt si svilupperà attraverso la serie limitata principale di cinque numeri, i numeri tie-in di altre serie regolari e miniserie spinoff. I fan hanno assistito all’avvincente preparazione in varie testate negli ultimi anni, e ora è giunto il momento che i vampiri dell’Universo Marvel emergano dall’ombra e facciano sprofondare il mondo in un’oscurità senza fine. Mentre le strade si tingono di rosso sangue, il maestro del caos Pepe Larraz rappresenterà tutto il terrore della ferocia dei vampiri, offrendo nuovi scorci di carneficina con queste esclusive Red Band Edition:

“La parte più attraente del disegnare Blood Hunt, a parte la possibilità di lavorare per la prima volta con Jed (di cui tutti i miei colleghi e fan mi hanno parlato benissimo), è stata la possibilità di entrare in modalità TERRORE in una storia di vampiri. Le pagine della Red Band Edition sono davvero interessanti per me. Mi permettono di trasmettere il tono oscuro, violento e sanguinoso di questa particolare storia e di flettere nuovi muscoli che di solito non riesco a usare in un fumetto di supereroi. E, non voglio mentire, sono molto divertenti!”

I cieli si sono oscurati e il sole nasconde il suo volto alla carneficina che verrà. I figli della notte, i vampiri, si sono alzati dai luoghi oscuri e nascosti del mondo per annegare l’Universo Marvel nel sangue. L’ultima notte della Terra è calata: possono anche gli eroi di questo mondo condannato arginare la marea di sangue che sta per arrivare? Unitevi agli Avengers, a Blade, a Bloodline, a Spider-Man, a Hunter’s Moon, a Tigra, al Dottor Strange e a Clea mentre inizia la danza della morte.