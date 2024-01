Il futuro dei ragni su Web of Spider-Man: Peter in coppia con Miles, Chasm contro Kaine

Web of Spider-Man #1 è un nuovo one-shot che, secondo la Marvel, getterà le basi per i piani futuri su Spider-Man per il 2024. Il numero speciale, descritto come un one-shot “primo nel suo genere” di dimensioni maggiorate, presenta nuove storie di una serie di autori attuali di Spidey e una copertina di Greg Capullo.

Lo scrittore Zeb Wells scriverà due storie con i suoi collaboratori di Amazing Spider-Man. “Zeb e Ed McGuinness raccontano la storia di due Goblin”, si legge nel comunicato della Marvel. “Nel frattempo, Zeb e John Romita Jr. mostrano gli effetti di Gang War e preparano la loro prossima storia titanica!”.

No one emerges from Gang War unscathed. See Peter Parker suffer the consequences in writer @zebwells and artist @CarmenCarnero ’s ‘Amazing Spider-Man’ #45, on sale in March. pic.twitter.com/S1xmmP9OCq

The Spectacular Spider-Men, la nuova serie scritta team-up dall’autore del cartoon Spectacular Spider-Man Greg Weisman e disegnata da Humberto Ramos, che vedrà Peter Parker e Miles Morales combattere fianco a fianco, non inizierà prima di marzo, ma Web of Spider-Man conterrà una storia che “getta le basi” già per il secondo arco narrativo della serie.

Chasm e Kaine, i due cloni che hanno condiviso l’identità di Scarlet Spider, torneranno in grande stile nel 2024, in Chasm: Curse of Kaine, un’avventura che lo scrittore Steve Foxe e l’artista Greg Land introdurranno in Web of Spider-Man. E oltre ai due cloni di Peter Parker, un altro misterioso personaggio osserva nell’ombra…

Spider-Man’s two most famous clones careen on a collision course at each other, coming in 2024 to #MarvelComics . pic.twitter.com/m6itbkm0F3

C’è anche un racconto di Edge of Spider-Verse dello scrittore Alex Segura e dell’artista Salvador Larocca, che la Marvel suggerisce come prologo di un nuovo fumetto della Spider-Society.

Riguardo ad altre notizie su Spider-Man, è stato anche confermato che lo scrittore Peter David, recentemente alle prese con seri problemi di salute, tornerà alle avventure di Miguel O’Hara con Symbiote Spider-Man 2099. La miniserie in cinque numeri è disegnata dall’artista di Carnage Rogê Antônio e vedrà Miguel O’Hara diventare l’ospite di un nuovo simbionte mentre Kron Stone, il Venom del 2099, muove guerra ad Alchemax. A quanto pare si tratta di una storia ambientata su Terra-928, ovvero la realtà delle classiche storie del 2099 scritte proprio da Peter David negli anni ‘90, e non una delle varie versioni divergenti di quella realtà vista negli ultimi anni, fino a Terra-2099 dove si svolgono le avventure dell’ultima versione del personaggio, protagonsita di varie miniserie scritte da Steve Orlando.

Set your time circuits ahead to the techno-dystopian future of 2099! Miguel O’Hara is facing a hostile takeover – of his own body!

Spider-Man 2099 co-creator Peter David returns to the character in ‘Symbiote Spider-Man 2099’ this March. Read more: https://t.co/CB8wvV6zPu pic.twitter.com/8y2aeZD9qM

