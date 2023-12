Spider-Gwen: Ghost-Spider, la nuova serie ambientata su Terra-616

Pochi giorni dopo il debutto della miniserie SPIDER-GWEN: SMASH (precedentemente pubblicizzata come SPIDER-GWEN: ON TOUR), che vede l’alter ego di Gwen Stacy impegnata in una tourné sia musicale che supereroistica su Terra-65, è stata annunciata la prossima serie regolare dedicata al personaggio.

Al via ad aprile, la nuova serie SPIDER-GWEN: THE GHOST-SPIDER farà di Gwen una residente permanente nell’iconica Terra-616!

La nuova era di Spider-Gwen sarà realizzata da due stelle nascenti della Marvel Comics: la scrittrice Stephanie Phillips (CAPWOLF & THE HOWLING COMMANDOS) e il disegnatore Chris Campana (RED GOBLIN). Il nuovo status quo della giovane eroina, che inizia con Gwen intrappolata nel 616 da misteriose forze ultraterrene, aprirà le porte a nuove ed entusiasmanti prospettive narrative, mentre lotta per adattarsi a un mondo che non è il suo ed è costretta a confrontarsi con la tragica eredità della stessa Gwen del 616. Nel ruolo di nuovo grande eroe di New York, la ragazza si guadagnerà sia nuovi nemici che nuovi amici, ma il segreto che si cela dietro la sua attuale situazione incombe, minacciando di mandare in frantumi la sua fiducia nei confronti dei suoi colleghi eroi ragno…

Benvenuti a New York! Gwen diventa davvero un Ragno Fantasma quando si trasferisce a tempo pieno nell’universo in cui Gwen Stacy è morta anni fa. Ma perché ha lasciato Terra-65? Perché gli altri ragni non dovrebbero sapere che è qui? Perché non dovrebbe vestirsi? E chi si farà male quando lo farà?

Ecco come Stephanie Williams ha presentato il suo lavoro:

“Subito dopo aver iniziato a lavorare a questa nuova ongoing di SPIDER-GWEN, ho visto una bambina ad Halloween vestita da Gwen che faceva delle pose da Spidey. È stato un momento surreale quando ho capito che avrei potuto partecipare al prossimo grande capitolo di Gwen, portandola nel 616 e offrendo ai lettori storie che ci fanno ripensare a chi è Gwen e a quale sia il suo ruolo in questo nuovo universo. Sto anche lavorando a questa storia con l’incredibile Chris Campana, un grande collaboratore e amico, e credo davvero che questo sia una delle serie più speciali di cui abbia fatto parte”.

Dal canto suo, Chris Campana ha dichiarato:

“La scrittura di Stephanie consente un’enorme libertà artistica, fornendo al contempo un’ottima cornice su cui lavorare. Sono salito a bordo non appena ho saputo che era stata scritturata. Disegnare Gwen è surreale. È una parte fondamentale della storia del Ragno. Questo costume e il suo personaggio consentono un approccio artistico divertente e potente. Gwen si sente forte e in controllo sulla pagina. Mi sto divertendo molto”.