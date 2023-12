Weapon X-Men, un team di Wolverine per salvare il Multiverso

Direttamente dalle pagine dello speciale ORIGINAL X-MEN in uscita in questi giorni negli Stati Uniti, una nuova minaccia è sorta nel Multiverso Marvel, e per combatterla serviranno i WEAPON X-MEN!

Scritta da Christos Gage e disegnata da Yildiray Çinar, questa epopea in quattro numeri avrà come protagonisti i Wolverine delle realtà Marvel più amate dai fan, come Age of Apocalypse, Earth X e Marvel Zombies, oltre a una nuova Wolverine di nome Jane Howlett.

La saga ricca di azione sarà direttamente collegata a ORIGINAL X-MEN #1 di Gage e Greg Land, in uscita questo mercoledì. Nello speciale one-shot realizzato in occasione dell’anniversario, i lettori assisteranno al reclutamento da parte della Fenice dei cinque studenti originari del Professor X per rimediare all’ennesimo disastro causato nel tempo. Ma ora la minaccia è più letale che mai… ed è giunto il momento di ricorrere all’artiglieria pesante degli X-Men.

A team of Wolverines shred their way through the Mutant Multiverse in @Christosgage and @ycinar‘s ‘Weapon X-Men’, launching in March! Read more now: https://t.co/flOyK0VoQB pic.twitter.com/cZ8NSOCRxl — Marvel Entertainment (@Marvel) December 18, 2023

Dopodiché, un Multiverso di Logan si raggruppa! È il migliore in assoluto in quello che fa, in ogni universo in cui lo fa… e questo lavoro è troppo grande per uno solo di lui. I Wolverines di tutto il Multiverso si riuniscono per affrontare un nemico che persino la Fenice teme! Ma con amici come Old Man Logan, il Weapon X dell’Era di Apocalisse, il Wolverine Zombie, quello di Earth X e la nuova arrivata Jane Howlett di Earth-1281, chi ha bisogno di nemici?

Ecco le dichiarazioni di Christos Gage:

“Avere la possibilità di continuare a esplorare il Multiverso Marvel sulle pagine di WEAPON X-MEN con lo straordinario Yildiray Çinar è il regalo di Natale perfetto! Una squadra di soli Wolverines… uno dei quali, Jane Howlett, non è mai stato visto prima? Contro una minaccia proveniente dalle pagine degli X-Men originali? Con Yildiray Çinar, la cui caratterizzazione dei personaggi è brillante quanto le sue scene d’azione e che ha un’abilità con le scene affollate pari a quella di George Perez? Passando da una Terra alternativa a un’altra? Firmo subito! Stiamo racchiudendo una TONNELLATA di azione, storia, momenti di carattere, pathos e, a volte, momenti letteralmente sconvolgenti in questi quattro numeri, quindi non perdeteveli!”.