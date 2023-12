HULK 1 – Spaccanauta ! | Recensione

Marco -Spider-Ci- Novelli 2023-12-07T11:00:01+01:00 Autori: Donny Cates (testi), Ryan Ottley (disegni) Formato: 17X26, 160pp., C., colori Prezzo: 21,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 30 nov. 2023

Dopo un periodo di alti e bassi, nel 2018 il personaggio di Hulk trovò finalmente una sua stabilità con l’arrivo dello scrittore Al Ewing, il quale avrebbe dato inizio ad uno dei più acclamati cicli del Pelleverde, osannato all’unanimità da critica e pubblico.

Il taglio marcatamente horror conferito alla serie, infatti, riuscì a distinguerla da tutte le altre testate Marvel (almeno quelle più mainstream), oltre ad avere il merito di scavare a fondo nella psiche del personaggio e sulla dicotomia che da sempre lo caratterizza, aprendo nuovi scenari affascinanti e inquietanti al tempo stesso.

Ogni ciclo però è destinato a finire, prima o poi, e di certo il successore di Ewing avrebbe dovuto raccogliere una pesante eredità. Proprio per questo molti lettori hanno storto il naso non appena è iniziata la nuova run di Donny Cates e Ryan Ottley, due autori anch’essi amatissimi dai fan, ma che hanno proposto una direzione completamente diversa alla testata.

Donny Cates, scrittore moderno e dirompente che ha firmato apprezzatissimi volumi, come Silver Surfer: Nero e Cosmic Ghost Rider, oltre alla recente serie di Venom poi sfociata nell’evento King in Black, ha deciso di dare un taglio netto rispetto alla precedente gestione, spingendo l’acceleratore sulla componente più action e fracassona del personaggio: in poche parole, l’“HULK SPACCA” che tutti conosciamo, chiaramente ripreso anche nel titolo del primo story-arc, Spaccanauta !.

Avvalendosi delle portentose doti del disegnatore di Invincible (ma recentemente anche di Spider-Man) Ryan Ottley, dal tratto cartoonesco ma anche molto energico e spettacolare, Cates scatena la parte più tamarra di sé, proponendo scontri all’ultimo sangue con le più disparate varietà di mostri giganti, mega armature, dèi, supereroi, e chi più ne ha più ne metta…

Tutto questo grazie a un ingegnoso escamotage: Hulk adesso è paragonato ad un’astronave, pilotata da Bruce Banner e con Hulk alla “sala motori”, costretto ad alimentare questa nave con la sua stessa rabbia. A seconda della potenza richiesta dalla situazione, Banner aziona una leva che va ad aumentare sempre di più il livello di pericolosità dei nemici che il suo “Hulk interiore” dovrà affrontare, facendo quindi incrementare la sua rabbia.

Da una parte abbiamo quindi gli scontri immaginari, che alimentano il motore dell’“astronave Hulk”, mentre dall’altra ci sono le minacce reali che si troverà di fronte questo Gigante di Giada, dotato dell’intelligenza di Banner e dell’attrezzatura rubata con la forza all’A.I.M., come mostrato nell’albo speciale uscito in occasione del Free Comicbook day un paio di anni fa.

Dopo aver fatto fuori un intero esercito di armature Hulkbuster di Tony Stark, il Pelleverde deciderà di scappare attraverso un portale dimensionale creato dallo stesso Iron Man, grazie a un Celestiale rimasto vittima del perfido Knull in King in Black. Stavolta non saranno gli Avengers ad esiliarlo, dunque, come avvenne in Planet Hulk, ma sarà lui stesso ad autopunirsi per un evento drammatico, ancora non approfondito dallo scrittore, avvenuto a El Paso poco tempo prima.

Il mondo che si troverà ad affrontare dall’altra parte sarà molto particolare e interessante, non solo per la quantità di avversari e creature mostruose che gli ostacoleranno il cammino, ma anche perché sarà una sorta di universo alternativo che lo farà riflettere sul fatto che il suo destino probabilmente non sarebbe mai cambiato, anche se gli eventi si fossero svolti diversamente quel fatidico giorno in cui scoppiò la bomba gamma…

Evitando di approfondire ulteriormente, per non rovinare in alcun modo la sorpresa a chi deve ancora leggere la storia, ci limitiamo comunque a constatare che in questa prima run di Donny Cates gli spunti narrativi interessanti non mancano. E’ innegabile però che l’autore punti molto sulla parte più giocosa, e se vogliamo naif, del personaggio, sfruttando al massimo il talento visionario di Ottley, che non si risparmia in splash page di grande impatto, anche doppie, e tavole di ampio respiro, dalle quali traspare tutta l’indomita ferocia e potenza del Pelleverde.

Chi sperava nella profondità e nel taglio quasi autoriale delle trame di Ewing, purtroppo, rimarrà deluso, mentre chi apprezza anche la classica versione “spacca-tutto” del personaggio, secondo lo stile dissacrante e sfrontato di Cates, si divertirà a leggere anche questa sua nuova incarnazione.

Del resto, Hulk è un character dalle mille sfaccettature e personalità, come abbiamo potuto constatare nel corso degli anni, per cui si presta molto bene alle più svariate interpretazioni, anche molto diverse tra loro. Resta solo da scegliere quale si preferisce di più…