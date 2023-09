Tornano nuovamente in scena i 5 X-Men originali

Dopo la lunga permanenza nel presente dell’universo Marvel tra il 2012 e il 2018, i 5 X-Men originali saranno ancora una volta protagonisti di un’avventura che li proietterà in un’altra dimensione spazio-temporale.

Nello speciale one-shot Original X-Men infatti i 5 membri originali del gruppo mutante (Ciclope, Uomo Ghiaccio, Angelo, Bestia e Marvel Girl) saranno protagonisti di un’avventura che li riporterà non solo nel futuro, ma anche attraverso il Multiverso.

Ecco la sinossi diffusa dalla Marvel in occasione della notizia rivelata nello spazio X-Men Monday di AIPT Comics:

In an #XMenMonday eXclusive, we announce the #XMen 60th anniversary one-shot, ‘Original X-Men’ #1, by @Christosgage and Greg Land, with a cover by @RyanStegman. Plus, we speak to Christos about the story and reveal some of Greg’s art. @Marvel https://t.co/ywKMhxjRgW

— AIPT (@AIPTcomics) September 18, 2023