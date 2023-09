Per i 50 di Wolverine Claremont rivisita Madripoor Knights

Nel 1992 Chris Claremont e Jim Lee realizzarono una storia con protagonisti Wolverine, Captain America e Black Widow intitolata Madripoor Knights, pubblicata su Uncanny X-Men 268 (in Italia su Gli Incredibili X-Men 45, ultimo numero targato Star Comics), che divenne immediatamente un grande classico.

Nelle pagine di Madripoor Knights pagine viene narrato il primo incontro tra Wolverine e Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i due si alleano per salvare una giovane Natasha Romanoff, e si collega a un’avventura di Logan dei giorni nostri in cui combatte la mano al fianco di Vedova Nera (oltre a Jubilee e Psylocke) a Madripoor. Si tratta di un capolavoro di narrazione supereroistica in un solo numero (inclusa in tante raccolte delle migliori storie Marvel), e ora i fan potranno sperimentare il tanto atteso sequel di questo classico indiscusso!

Nel 2024, in occasione del 50° anniversario della creazione di Wolverine (apparso per la prima volta in Incredible Hulk 180-181 del 1974), lo stesso Claremont ritorna infatti su quello storico episodio nella miniserie Wolverine: Madripoor Knights, in uscita a partire da febbraio 2024.

Legendary writer Chris Claremont celebrates Wolverine’s 50th anniversary in ‘Wolverine: Madripoor Knights,’ on sale this February! Check out @philipsytan‘s cover for issue one now: https://t.co/uYXVcLnMwU pic.twitter.com/GTIbiGxCGC — Wolverine (@itsthewolverine) September 8, 2023

La serie limitata di cinque numeri sarà disegnata dall’acclamato artista Edgar Salazar, che ha già fatto esperienza di artigli nella recente miniserie X-23: Deadly Regenesis. Insieme, Claremont e Salazar riprenderanno le vicende da dove si era interrotto l’originale Madripoor Knights, quando Capitan America si unirà a Wolverine e Vedova Nera nelle pericolose strade di Madripoor per dare la caccia a un’arma che minaccia il pianeta… e ai molteplici nemici che cercano di controllarla!

Claremont, Cap, Vedova e Wolverine di nuovo insieme! Quando un’arma segreta porta Capitan America a Madripoor, il team-up del trio che aspettavate da decenni si realizzerà finalmente, mentre la missione porterà Logan e Vedova Nera in una corsa contro il tempo, contro una moltitudine di nemici, tra cui la Mano! Lo stavate aspettando… e non indovinerete mai dove andrà a parare!

Chris Claremont (che sarà anche ospite di Milano Games Weeks & Cartoomics a novembre) ha raccontato:

“Difficile da credere, cocco, conosco Logan da 50 anni! E Natasha era nella prima storia Marvel che ho scritto. Questo viaggio di ritorno a Madripoor rivela verità nascoste su due dei miei personaggi preferiti nell’avventura che ha plasmato le loro vite“.