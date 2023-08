Sabretooth War, la nuova saga di Wolverine a cadenza quindicinale

La serie di Wolverine si appresta a raddoppiare la periodicità in occasione di Sabretooth War, la saga che costringerà Logan ad affrontare nuovamente l’arcinemico Victor Creed a partire da gennaio 2024.

Dall’inizio dell’era krakoana degli X-Men Sabretooth è uscito dalla vita di Wolverine: dapprima incarcerato nelle viscere dell’isola vivente dimora della nazione mutante, è quindi fuggito nelle due miniserie a lui dedicate, Sabretooth e Sabretooth & The Exiles, entrambe firmate dal team creativo di Victor LaValle e Leonard Kirk.

Ora, all’indomani di Fall of X, le strade di Creed e Logan si incroceranno nuovamente in Sabretooth War, la saga in dieci capitoli che occuperà le pagine di Wolverine dal #41 al #50, e che vedrà lo scrittore Benjamin Percy affiancato proprio da Victor LaValle.

Per l’occasione la periodicità della serie diventerà quindicinale, con i capitoli dedicati a Wolverine disegnati da Cory Smith, mentre quelli incentrati su Sabretooth saranno disegnati da Geoff Shaw.

Get ready for the showdown to end all showdowns — WOLVERINE VS. SABRETOOTH!

It’s been years since these heavy hitters have crossed paths in the Marvel Universe, but as Krakoa falls, so rises Sabretooth — and he’s out for revenge: https://t.co/whmOuzLg7U pic.twitter.com/ybsE6uz3PA

