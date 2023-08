Un nuovo (o dei nuovi) Sentry nel Marvel Universe

Sentry sta per tornare in scena nel Marvel Universe, ma non si tratterà più di Bob Reynolds bensì di un nuovo (o dei nuovi personaggi).

A dicembre esordirà la nuova miniserie Sentry, a firma di due dei più promettenti nuovi creatori Marvel, lo scrittore Jason Loo (alla prima serue sulla carta stampata dopo vari Infinity Comics su Marvel Unlimited e l’annual di Iron Man legato a Contest of Chaos) e l’artista Luigi Zagaria (Midnight Suns). Nonostante il personaggio sia deceduto da ormai tre anni nel Marvel Universe, si vocifera che potrebbe fare il suo esordio anche nel Marvel Cinematic Universe, con il suo ruolo che sarebbe interpretato da Steven Yeun nel prossimo film Thunderbolts.

Sentry è stato introdotto come nei primi anni 2000 nella miniserie omonima di Paul Jenkins e Jae Lee come un “personaggio dimenticato” della Silver Age, promuovendolo come una creazione di Stan Lee che non aveva mai visto la luce in quanto “troppo potente”.

In una serie di storie retrospettive e meta-narrative, si è scoperto che l’alter ego di Bob Reynolds, una sorta di versione Marvel di Superman, aveva cancellato il ricordo della sua esistenza da tutti, compreso sé stesso, per proteggere il mondo dal suo lato malvagio, Void.

Tornato in scena poi con i New Avengers di Brian Michael Bendis, è morto ucciso da Thor dopo aver ceduto a Void nell’evento Assedio, per poi tornare in vita nella serie Uncanny Avengers. Rimasto per un po’ di tempo ai margini dell’Universo Marvel (letteralmente, finendo a combattere nel Cancerverse), è poi stato ucciso da Knull all’inizio dell’evento King in Black del 2020.

Who will claim the ultimate power of the Sentry? Find out this December in a new series by writer @Rebel_Loo and artist Luigi Zagaria! 💥: https://t.co/IcwBn7VPX6 pic.twitter.com/AIUB5I7xGp — Marvel Entertainment (@Marvel) August 9, 2023

Bob Reynolds sarà anche scomparso, ma il potere della Sentry non potrà mai essere distrutto e se lui non tornerà a reclamarlo, altri lo faranno…

Chi sarà il nuovo Sentry? Sentry è morto, ma persone comuni in tutto il mondo stanno improvvisamente manifestando i suoi poteri e sperimentando frammenti dei ricordi di Bob Reynolds. Ma non a tutti si può affidare una tale responsabilità, scatenando un violento conflitto per controllare l’eredità di Sentry.

Riuscirà uno di loro a sopravvivere abbastanza a lungo da emergere come nuova Sentinella? O il loro nuovo potere li distruggerà? Quando Misty Knight e Jessica Jones si incrociano in cerca di risposte, aprono un’indagine che cambierà tutto ciò che pensate di sapere su Sentry!

Riguardo al suo approccio a questa miniserie, Jason Loo ha raccontato:

“Questo nuovo capitolo di Sentry parte da un concetto intrigante: oltre a tutte le responsabilità e le lotte che una singola persona deve affrontare nella vita di tutti i giorni, si può anche gestire il potere di un milione di soli che esplodono? È un’opportunità divertente per me creare nuovi personaggi in cui i lettori possano rivedersi e conferire loro questi poteri sconvolgenti”.